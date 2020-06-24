Руйнівна повінь у Карпатах: як це було в 2008-му (фото)

Повінь на заході України і руйнування у зв'язку з негодою і потужними зливами наробили лиха в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях, а також забрали три життя. Синоптики пояснюють негоду рясними дощами з 20 по 24 липня в цих регіонах, а екологи нарікають на нещадну вирубку лісів у Карпатах.

За даними ДСНС, на Прикарпатті в результаті повеней загинули 3 людини, один пропав безвісти, затопило понад 4,5 тисячі будинків, десятки населених пунктів залишилися без світла. Також був зруйнований міст через річку Лімниця, який протягом 7 років відновлювали після повені у 2008 році.

Тим часом у мережі згадали ті самі масштабні повені на заході України, які 12 років тому накрили Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Закарпатську, Тернопільську та Вінницьку області. Користувачі інтернету показали архівні фото минулого лиха і запитують, чи можна порівняти його з нинішнім.

"Хто пам'ятає, як тоді було? Можна порівняти цю стихію з 2008 роком?" - пише спільнота "Верховина Карпати" в Facebook.

Повінь на заході України у 2008 році (архівні фото: facebook.com/verkhovyna.life)

У коментарях тут же посипалися архівні знімки, які показали дуже багато схожого в повенях 2020 і 2008 років.

Тоді, в 2008-му в липні, в кількох західних областях в результаті повені постраждали близько 500 людей, загинули і пропали безвісти 38 громадян, в тому числі дітей.

Криворівня в 2020 році та 2008-му - зараз ситуація з мостом дуже схожа на минулу (фото: facebook.com/verkhovyna.life)

12 років тому 23-25 липня через сильні грозові дощі пішли під воду понад 15,5 тис. житлових будинків, майже 17 тисяч га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 145 автомобільних і 95 пішохідних мостів, розмито 140 км автомобільних доріг.

Повінь біля села Гриньків 25 липня 2008 року (фото: facebook.com/verkhovyna.life)

Тоді на ліквідацію наслідки стихії українська влада виділила 5,8 млрд грн. При цьому не всі кошти пішли на справу і через деякий час було виявлено, що частина грошей була використана не за цільовим призначенням - спалахнули серйозні розгляди, органи прокуратури порушили багато десятків кримінальних справ.

Ось так затопило Ясен 25 липня 2008 року (фото: facebook.com/verkhovyna.life)

Повінь у селі Кузьминець 25 липня 2008 року (фото: facebook.com/verkhovyna.life)

Тодішній президент України Віктор Ющенко зазначав, що якби не масовий вивіз лісу на Буковині, вода з річки Черемош не завдала б такої великої шкоди, і перший ефект ударної хвилі через бездарне гідропланування не призвело б до нещастя.

Потоп у місті Стрий 25 липня 2008 року (фото: facebook.com/verkhovyna.life)

Зараз, у 2012-му, вода на Черемоші в Карпатах після декількох днів рясних злив піднялася на кілька метрів.

Після сильних дощів в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях річки вийшли з берегів і затопили гірські міста і села.

Ось чому Чорний Черемош так називають (автор фото: Олександр Бельмега / facebook.com/verkhovyna.life)

Раніше ми писали про те, що в Укргідрометцентрі назвали причину руйнівних потопів на заході України.

Також повідомлялося, що у Чернівцях річка Прут виходить з берегів, і села регіону можуть піти під воду.