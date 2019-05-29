Она разрушила мою жизнь: брат Меган Маркл сделал громкое заявление

Меган Маркл попала в скандал из-за сводного брата, который обвинил герцогиню Сассекскую во всех его бедах. Сводный брат герцогини Томас заявил, что ее брак испортил ему жизнь. Об этом 29 мая сообщили Express.

Со слов "сумасшедшего брата Маркл" (прозвище Томаса в СМИ - ред.) сейчас его семья страдает от чрезмерного интереса прессы.

"Каждый мой шаг рассматривается под микроскопом. Сейчас обо мне много говорят как правды, так и лжи", - жалуется Томас.

Он также рассказал, что был вынужден уволиться с работы стекольщиком из-за проблем со зрением, а устроиться на новое место ему мешают СМИ.

Меган Маркл попала в скандал из-за брата – все подробности (фото: GettyImages)

"Из-за того, что мое имя часто мелькает в СМИ, работодатели не хотят принимать меня в коллектив", - заверяет он.

Томас утверждает, что это не единственная его проблема, которая пришла после замужества Маркл с принцем Гарри. Ему отказывают в аренде жилья, поэтому его семья в течении последних двух месяцев скитается по гостиницам. Он отметил, что никогда не желал, дабы его жизнь оказалась в центре внимания всего мира. До этого сводный брат Меган поздравил супругов с рождением первенца и выразил надежду на то, что после такого события она поймет, что значит семья.

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Также сообщалось, что эксперт, которая изучала Меган Маркл в течение нескольких месяцев, утверждает, что чувства у супружеской пары различны.

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