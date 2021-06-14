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Разрушенные дома, мощный смерч, град и ливни: видео разрушительной стихии в Украине

Автор: Светлана Мащенко

Непогода наделала беды на минувших выходных сразу в нескольких областях Украины. Мощный смерч, град, затопленные улицы, ураганный ветер, который валил деревья.

Смотрите ниже видео последствий мощного циклона, который пронесся в Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Полтавской и других областях.

В селе Широкое Запорожской области пронесся мощный смерч. Очевидцы запечатлели, как вихрь срывает с домов крыши, подымая куски покрытия в воздух.

В самом Запорожье за короткое время выпало огромное количество осадков и ливневки не справились. Воды было настолько много, что автомобили погрузились по самые окна. Ветер валил деревья и обрывал провода.

В Николаеве прошел мощный ливень, в итоге были затоплены улицы. Машины и люди пробирались практически вплавь. На видео ниже показана улица Троицкая в Ингульском районе.

Кировоградской областью также пронесся ураган с сильнейшим ливнем и градом. Один из очевидцев показал слои града, лежащие на обочине и потоки воды, которые пробурили огромные ручьи.

А в Полтаве дерево упало прямо на летнюю площадку кафе. Люди не пострадали только чудом.

Отметим, что на сегодня, 14 июня, синоптики снова прогнозируют дожди, а в некоторых областях похолодает.

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