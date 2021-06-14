Зруйновані будинки, потужний смерч, град і зливи: відео потужної стихії в Україні

Негода наробила біди на минулих вихідних відразу в декількох областях України. Потужний смерч, град, затоплені вулиці, ураганний вітер, який валив дерева.
Дивіться нижче відео наслідків потужного циклону, який пронісся в Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій, Полтавській та інших областях.
У селі Широке Запорізької області пронісся потужний смерч. Очевидці показали, як вихор зриває з будинків дахи, піднімаючи шматки покриття в повітря.
У самому Запоріжжі за короткий час випала величезна кількість опадів і зливи не впоралися. Води було настільки багато, що автомобілі занурилися по самі вікна. Вітер валив дерева і обривав дроти.
У Миколаєві пройшла потужна злива, в результаті були затоплені вулиці. Машини і люди пробиралися практично вплав. На відео нижче показана вулиця Троїцька в Інгульському районі.
Кіровоградською областю також пронісся ураган з потужною зливою і градом. Один з очевидців показав шари граду, що лежать на узбіччі і потоки води, які пробурили величезні струмки.
А в Полтаві дерево впало прямо на літній майданчик кафе. Люди не постраждали тільки дивом.
Зазначимо, що на сьогодні, 14 червня, синоптики знову прогнозують дощі, а в деяких областях похолодає.