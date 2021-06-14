Зруйновані будинки, потужний смерч, град і зливи: відео потужної стихії в Україні

У селі Широке Запорізької області пронісся потужний смерч. Очевидці показали, як вихор зриває з будинків дахи, піднімаючи шматки покриття в повітря.

У самому Запоріжжі за короткий час випала величезна кількість опадів і зливи не впоралися. Води було настільки багато, що автомобілі занурилися по самі вікна. Вітер валив дерева і обривав дроти.

У Миколаєві пройшла потужна злива, в результаті були затоплені вулиці. Машини і люди пробиралися практично вплав. На відео нижче показана вулиця Троїцька в Інгульському районі.

Кіровоградською областю також пронісся ураган з потужною зливою і градом. Один з очевидців показав шари граду, що лежать на узбіччі і потоки води, які пробурили величезні струмки.

А в Полтаві дерево впало прямо на літній майданчик кафе. Люди не постраждали тільки дивом.