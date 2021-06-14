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Зруйновані будинки, потужний смерч, град і зливи: відео потужної стихії в Україні

Автор: Світлана Мащенко

Негода наробила біди на минулих вихідних відразу в декількох областях України. Потужний смерч, град, затоплені вулиці, ураганний вітер, який валив дерева.

Дивіться нижче відео наслідків потужного циклону, який пронісся в Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій, Полтавській та інших областях.

У селі Широке Запорізької області пронісся потужний смерч. Очевидці показали, як вихор зриває з будинків дахи, піднімаючи шматки покриття в повітря.

У самому Запоріжжі за короткий час випала величезна кількість опадів і зливи не впоралися. Води було настільки багато, що автомобілі занурилися по самі вікна. Вітер валив дерева і обривав дроти.

У Миколаєві пройшла потужна злива, в результаті були затоплені вулиці. Машини і люди пробиралися практично вплав. На відео нижче показана вулиця Троїцька в Інгульському районі.

Кіровоградською областю також пронісся ураган з потужною зливою і градом. Один з очевидців показав шари граду, що лежать на узбіччі і потоки води, які пробурили величезні струмки.

А в Полтаві дерево впало прямо на літній майданчик кафе. Люди не постраждали тільки дивом.

Зазначимо, що на сьогодні, 14 червня, синоптики знову прогнозують дощі, а в деяких областях похолодає.

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