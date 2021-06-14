Зруйновані будинки, потужний смерч, град і зливи: відео потужної стихії в Україні

Дивіться нижче відео наслідків потужного циклону, який пронісся в Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій, Полтавській та інших областях.

У селі Широке Запорізької області пронісся потужний смерч. Очевидці показали, як вихор зриває з будинків дахи, піднімаючи шматки покриття в повітря.

Жителі Запорізької області пережили погодні катаклізми жителі Запорізької області постраждали від стихійних явищ. Отже, в селі Широке, яке знаходиться біля Запоріжжя, пройшов смерч. Очевидці кажуть, що він серйозно пошкодив близько десятка житлових будинків і парканів. Сильний вітер піднявся абсолютно раптово, а потім утворився вихор смерчу. Він з легкістю піднімав в повітря всі предмети, які траплялися йому на шляху. На щастя, про серйозно постраждалих жителів села не повідомляли. Але дісталося не тільки жителям села Широке. Всю область на вихідних штормило і заливало дощами. Станом на ранок 14 червня через сильні пориви вітру в Запорізькій області залишаються знеструмленими 2 населених пункти. Державна служба з надзвичайних ситуацій відзвітувала, що до відновлення наслідків такої погоди залучили бригади обленерго. Під вечір 13 червня на Запоріжжя обрушилася гроза і сильна злива. Стихія вирувала недовго, проте цього вистачило, щоб вулиці Запоріжжя затопило. Для деяких водіїв це викликало суттєві труднощі, так як водою заливало салони автомобілів. За прогнозами синоптиків, цього тижня погода буде мінливою і дощовою, Можлива гроза і шквальні пориви вітру до 20-24 м/с.Температура повітря коливатиметься від +17 до +26 градусів за Цельсієм. https://newscity.zp.ua/zhiteli-zaporozhskoj-oblasti-perezhili-pogodnye-kataklizmy/ Posted by NewsCity Запоріжжя on Monday, June 14, 2021

У самому Запоріжжі за короткий час випала величезна кількість опадів і зливи не впоралися. Води було настільки багато, що автомобілі занурилися по самі вікна. Вітер валив дерева і обривав дроти.

У Миколаєві пройшла потужна злива, в результаті були затоплені вулиці. Машини і люди пробиралися практично вплав. На відео нижче показана вулиця Троїцька в Інгульському районі.

Кіровоградською областю також пронісся ураган з потужною зливою і градом. Один з очевидців показав шари граду, що лежать на узбіччі і потоки води, які пробурили величезні струмки.

А в Полтаві дерево впало прямо на літній майданчик кафе. Люди не постраждали тільки дивом.