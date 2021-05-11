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В разрушенном реакторе ЧАЭС зафиксировали ядерную реакцию: ученые обеспокоены

Новина українською → Чернобыль, Вторник 11 мая 2021 19:45
В разрушенном реакторе ЧАЭС зафиксировали ядерную реакцию: ученые обеспокоены Ученые зафиксировали рост нейронов в разрушенном реакторе на ЧАЭС (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На ЧАЭС зафиксировано тление ядерных реакций в разрушенном реакторе. Как отмечают ученые, процесс начался в урановых топливных массах, которые похоронены глубоко внутри реактора. Сам процесс пока медленный и у специалистов достаточно времени, чтобы разобраться, насколько это опасно.

Об этом говорится в статье научного журнала Science.

Ученый из Университета Шеффилда Нит Хаят сравнил процессы в разрушенном реакторе с тлением угля в барбекю. Он объяснил, что количество нейронов растет медленно и времени для предотвращения угрозы достаточно.

О проблеме знают и украинские специалисты – ученые из Института проблем безопасности атомных электростанций изучают и наблюдают за очагами тления – погаснут ли они самостоятельно или потребуется чрезвычайное вмешательство.

Специальные датчики отслеживают растущее количество нейронов и сигнал деления.

"Есть много неопределенностей. Но мы не можем исключить возможность аварии. Количество нейронов растет очень медленно", - рассказал Максим Савельев из Института безопасности атомных электростанций и отметил, что у специалистов есть в запасе несколько лет, чтобы придумать, что делать с этой угрозой.

С подобной ситуацией в свое время столкнулись специалисты на Фукусиме в Японии после ядерной катастрофы.

Напомним, ранее мы писали о том, что учитель физики объяснил на видео, почему произошла авария на ЧАЭС.

А также рассказывали о том, что почти треть украинцев не может вспомнить дату аварии на Чернобыльской АЭС.

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