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Разработанный украинцами: в Киеве на выставке показали высокоскоростной боевой дрон (фото)

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Киев, Вторник 15 июня 2021 20:40
Разработанный украинцами: в Киеве на выставке показали высокоскоростной боевой дрон (фото) Фото: высокоскоростной военный дрон (УНИАН)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве международная компания ACE во время специализированной выставки "Оружие и безопасность - 2021" представила высокоскоростной военный беспилотный аппарат ACE ONE.

Об этом пишет "УНИАН".

Какова скорость летательного аппарата?

Как рассказал главный конструктор и руководитель проекта Александр Лось, дрон разработали на основе новейших технологий Stealth и имеет плоское крыло, благодаря чему его сложно вычислить. Его скорость приближена к сверхзвуковой и составляет 1000 км/ч.

Также он отметил, что компания создает все предпосылки, для того чтобы снизить радиозаметность летательного аппарата.

Кроме того, дрон разработан с прицелом на то, чтобы стать элементом противовоздушной обороны государства и уничтожать беспилотники противника.

Разработанный украинцами: в Киеве на выставке показали высокоскоростной боевой дрон (фото)Разработанный украинцами: в Киеве на выставке показали высокоскоростной боевой дрон (фото)Фото: высокоскоростной военный дрон (УНИАН, Дмитрий Шварц)

Как разрабатывали дрон?

Над разработкой летательного аппарата работали 25 отечественных конструкторов. А поскольку авиационные и композиционные материалы для дрона в Украине не производят, его производство будет предусматривать международную кооперацию. Для готового прототипа потребуется еще около 30 месяцев.

Руководитель проекта рассказал, что среди будущих партнеров, это Польша, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Израиль, Южная Корея, Индия. Соответственно, это те страны, с которыми компания уже начала сотрудничать и в дальнейшем планирует работать.

Разработанный украинцами: в Киеве на выставке показали высокоскоростной боевой дрон (фото)Разработанный украинцами: в Киеве на выставке показали высокоскоростной боевой дрон (фото)Разработанный украинцами: в Киеве на выставке показали высокоскоростной боевой дрон (фото)

Фото: высокоскоростной военный дрон (defence-ua)

Ранее мы сообщали, что украинская армия взяла на вооружение новый разведывательный дрон.

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