Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение новый разведывательный дрон "Лелека 100". Этот беспилотный летательный аппарат уже испытан в боевых условиях.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны .

По словам министра обороны Андрея Тарана, этот беспилотник проверен в боевых условиях. В эксплуатации находился с 2016 года и неоднократно применялся в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"Лелека 100" применяется для решения задач по аэроразведке и картографированию местности, может патрулировать, передавать оперативную информацию и получать точные географические координаты в режиме реального времени. Сигнал с БПЛА имеет ряд дополнительных защитных характеристик, которые повышают способность не быть перехваченным средствами радиоэлектронной борьбы.

Аппарат устойчив к погодным условиям и может выполнять задачи в условиях повышенной облачности и дождя, в любое время суток. Комплекс также может применяться в условиях применения противником радиопомех и блокировки систем спутниковой навигации.

С принятием нового дрона на вооружение решен вопрос о возможности его серийного производства, которое будет осуществляться из комплектующих украинского производства.