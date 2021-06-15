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Розроблений українцями: у Києві на виставці показали високошвидкісний бойовий дрон (фото)

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Київ, Вівторок 15 червня 2021 20:40
Розроблений українцями: у Києві на виставці показали високошвидкісний бойовий дрон (фото) Фото: високошвидкісний військовий дрон (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві міжнародна компанія ACE під час спеціалізованої виставки "Зброя і безпека - 2021" представила високошвидкісний військовий безпілотний апарат ACE ONE.

Про це пише "УНІАН".

Яка швидкість літального апарату?

Як розповів головний конструктор і керівник проєкту Олександр Лось, дрон розробили на основі новітніх технологій Stealth і має плоске крило, завдяки чому його складно вирахувати. Його швидкість наближена до надзвукової й становить 1000 км/год.

Також він зазначив, що компанія створює всі передумови, для того аби знизити радіопомітність літального апарату.

Окрім того, дрон розроблено з прицілом на те, щоб стати елементом протиповітряної оборони держави й знищувати безпілотники противника.

Розроблений українцями: у Києві на виставці показали високошвидкісний бойовий дрон (фото)Розроблений українцями: у Києві на виставці показали високошвидкісний бойовий дрон (фото)Фото: високошвидкісний військовий дрон (УНІАН, Дмитро Шварц)

Як розроблювали дрон?

Над розробкою літального апарату працювали 25 вітчизняних конструкторів. А оскільки авіаційні й композиційні матеріали для дрона в Україні не виробляють, його виробництво передбачатиме міжнародну кооперацію. Для готового прототипу потрібно ще близько 30 місяців.

Керівник проєкту розповів, що серед майбутніх партнерів, це Польща, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Ізраїль, Південна Корея, Індія. Відповідно, це ті країни, з якими компанія вже почала співпрацювати та надалі планує працювати.

Розроблений українцями: у Києві на виставці показали високошвидкісний бойовий дрон (фото)Розроблений українцями: у Києві на виставці показали високошвидкісний бойовий дрон (фото)Розроблений українцями: у Києві на виставці показали високошвидкісний бойовий дрон (фото)

Фото: високошвидкісний військовий дрон (defence-ua)

Раніше ми повідомляли, що українська армія взяла на озброєння новий розвідувальний дрон.

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