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Почти разорилась на покупке: Меган Маркл приготовила подарок для ребенка

STYLERЖизнь    19.04.2019 - 20:45
Почти разорилась на покупке: Меган Маркл приготовила подарок для ребенка
Меган Маркл приготовила подарок для будущего ребенка (GettyImages)

Меган Маркл купила этот подарок до того, как вышла замуж за принца Гарри

Меган Маркл, которая находится на последних сроках беременности, никогда не скрывала, что хочет стать принцессой и родить ребенка. Об этом она писала в своих блогах и рассказывала в интервью  еще в то время, когда снималась в сериале "Форс-Мажоры".

Меган Маркл еще в 2015 году, в одном из интервью рассказала, что у нее есть вещь, которую бы она хотела передать своей дочери в будущем. Она отметила, что сначала ей хочется построить свою карьеру, потом много путешествовать, а уже потом создать семью и родить ребенка.

"Я мечтала стать успешной работающей актрисой. И я также мечтаю иметь семью. Все дело в балансе, и в моей карьере так много счастья, и мне повезло путешествовать по миру и видеть так много удивительных вещей. Также хорошо, когда человек привязан к одному месту. Создание семьи будет прекрасной частью этого", - сказала Маркл в одном из интервью.

Почти разорилась на покупке: Меган Маркл приготовила подарок для ребенка

Меган Маркл мечтала о девочке (Her.ie)

При чем она мечтала именно о девочке, которой сможет передать свой талант актрисы и подарить самую ценную вещь, которую она купила во время съемок сериала.

"Когда я узнала, что планируется снимать третий сезон сериала "Форс-мажоры" и уже подобраны для них костюмы, мне тогда показалось это таким важным событием, что я полностью разорилась и купила двухцветную версию часов Cartier French Tank. У меня даже гравировка на обороте ММ от ММ, и я планирую подарить эти часы своей дочери однажды. Такие вещи особенные и с ними есть своя особая связь", - рассказала Меган Маркл.

Почти разорилась на покупке: Меган Маркл приготовила подарок для ребенка

Меган Маркл потратилась на подарок для ребенка (GettyImages)

Кроме того, она рассказала, что обязательно своим будущим детям прочитает книгу Шела Сильверстейна "Живущее дерево".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что свекор Меган Маркл нечаянно проговорился о дате родов.

А также мы писали, что Кейт Миддлтон внезапно расстроила королеву Елизавету II.

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