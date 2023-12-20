Разом - веселіше. Найкращі ігри для PlayStation на двох

Ігри для PlayStation на двох практично завжди цікаві й захоплюючі. Найкращі локальні ігри для PS4, розраховані на декількох гравців, дозволяють насолоджуватися грою разом із друзями чи сім'єю.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які ігри на двох для PlayStation варто обрати для спільного дозвілля.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: PlayStation, TheGamer.
FIFA 22 від EA Sports дозволяє грати 2-4 гравцям.
Вона розрахована на справжніх футбольних фанатів і пропонує грати за найкращі команди світу, в різних форматах і на різних локаціях.
Ігровий сеанс може тривати в середньому впродовж п'яти хвилин.
Кадр із гри (скріншот: youtube.com/PlayStation)
It Takes Two дозволяє грати 2 особам одночасно.
Вона пропонує захоплюючу і навіть фантастичну пригоду для підлітків і дорослих, перемогти в якій можна лише завдяки злагодженій командній роботі.
Ігровий сеанс може тривати стільки, на скільки у геймерів вистачить сил і наснаги.
Кадр із гри (скріншот: youtube.com/PlayStation)
Minecraft Dungeons є спільною грою для 2-4 гравців.
Вона пропонує подорож всесвітом Minecraft із безліччю різноманітних пригод, таємничих підземель і цікавих скарбів.
Ігровий сеанс може тривати від 30 хвилин і довше.
Кадр із гри (скріншот: youtube.com/PlayStation)
Knack 2 дозволяє грати 2 людям одночасно.
Ця гра розрахована на тих, хто любить веселі пригоди й боротьбу з оригінальними механізованими ворогами.
Ігровий сеанс може тривати від 10 хвилин і довше.
Кадр із гри (скріншот: youtube.com/PlayStation)
Borderlands 3 - спільна гра для 1-4 осіб.
Цей неповторний науково-фантастичний шутер вчить стріляти без промаху, долати ворогів, подорожувати різними планетами й ділити унікальну здобич.
Ігровий сеанс може тривати стільки, на скільки вистачить сил.
Кадр із гри (скріншот: youtube.com/PlayStation)
A Way Out пропонує грати 2 людям одночасно.
Ця пригодницька гра вчить працювати в команді й дозволяє організувати зухвалу втечу з в'язниці, оминаючи охоронну систему й суворих наглядачів.
Ігровий сеанс може тривати від 20 хвилин і довше.
Кадр із гри (скріншот: youtube.com/PlayStation)
Gran Turismo 7 розрахована на 2 осіб.
Ця гра підійде фанатам гонок і симуляторів водіння. Вона дозволяє здійснювати швидкі заїзди на трасах, сідати за кермо понад 400 автомобілів і випереджати суперників у 37 різних локаціях по всьому світу.
Ігровий сеанс може тривати від 5 хвилин і довше.
Кадр із гри (скріншот: youtube.com/PlayStation)
Team Sonic Racing - змагальна гра для 1-4 гравців.
Яскравий світ Соніка від компанії Sega пропонує дітям і дорослим поринути у неймовірні швидкісні перегони на картах в межах різноманітних трас за кермом фантастичних машин.
Ігровий сеанс може тривати від 10 хвилин і допоки не втомляться руки.
Кадр із гри (скріншот: youtube.com/PlayStation)
Mortal Kombat 11 дозволяє грати 2 людям одночасно.
Добре відома шанувальниками бойовиків старої школи, ця гра дозволяє змагатися в різних боях від імені різних героїв.
Ігровий сеанс може тривати від 5 хвилин і довше.
Кадр із гри (скріншот: youtube.com/PlayStation)
Divinity: Original Sin 2 (Definitive Edition) - спільна гра для 1-4 осіб.
Ця рольова гра дозволяє досліджувати неймовірний світ, в якому мешкають небезпечні істоти й підступні вороги. Крім того, герої регулярно знаходять скрині з небувалими скарбами.
Ігровий сеанс може тривати від години й більше.
Кадр із гри (скріншот: youtube.com/PlayStation)
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