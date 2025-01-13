Разом чи ні? Терен чесно відповів, що між ним та Інною після публічного скандалу (відео)

"Ми продовжуємо наші стосунки. Звичайно, там є, як й в усіх, сварки. Знову ж, це питання для мене принципове. Я його відстоюю дійсно дуже давно і, як я вже писав в себе в соцмережах, я вже мав сварки через це в минулих стосунках. І тому для мене це дійсно принципово, тут стоїть питання не лише про російську мову", - заявив Будько.

За словами ветерана, він ніколи та нікому не робить зауваження щодо російської мови, якщо це не стосується спілкування з представниками державних установ. І зараз, зауважив Терен, Інна має широкий вплив на аудиторію, яка до неї лояльна. І вона це нібито має використовувати для українізації.

Терен висловився про сварку з Інною (скріншот)

"Навпаки потрібно, мені здається, все робити для того, щоб якомога швидше та якісніше українізувати все суспільство. Ну і знову ж, я абсолютно нічого образливого не сказав для Інни. Я не розумію до кінця, чому вона так зреагувала. Ми звичайно про це поспілкуємось, але не зовсім зрозуміла реакція, образи там чи ще щось", - зазначив Олександр.

Він додав, що його дописи в соцмережах були більше не до Бєлєнь, а до Дьоміна. Терена обурили слова інтерв'юєра про війну та те, що вона для нього почалася три роки тому.

Інна та Терен (колаж: РБК-Україна)

"Просто Інна для чогось це ще підтвердила. В січні буде День захисників аеропорту Донецького і мені хочеться просто подивитись. Можливо, хай Слава зустрінеться з батьками загиблих і пояснить їм, чи це була війна, чи це не була війна... Це дуже дивна артикуляція", - сказав Будько.

За словами Терена, люди з великою аудиторією мають впливати на тих, хто вагається. І тому, через свої "загострене відчуття справедливості і свою імпульсивність", ветеран не зумів промовчати. Хоча він зазначив, що коментував це інтерв'ю "виважено".

"Я не міг промовчати і сказати, що мене все влаштовує, бо це питання мовне я вже транслюю увесь час", - пояснив Олександр.

Чому Терен та Інна посварилися

Нагадаємо, в інтерв'ю Дьоміну Бєлєнь зазначила, що через мовне питання нині виникає чимало скандалів. При цьому дівчина встала на захист харків'ян, адже не всі вони перейшли на українську.

Що написав Терен (скріншот)

Під час цієї розмови Слава та Інна також проговорили, що не всі українці могли розуміти, що війна триває не три роки, а понад 10. І це обурило Терена. Він прокоментував слова дівчини та інтерв'юєра в соцмережах, через що деякі юзери почали критикувати його обраницю.

Реакція Інни (скріншот)

Сама Інна зізналася, що ця ситуація для неї неприємна. Вона не очікувала на те, що їй доведеться обговорювати такі питання не особисто з обранцем, а публічно.

"Перекручування моїх слів боляче вразило мене, але я дякую тим, хто розуміє. І я бажаю всім таких стосунків, у яких ви здатні вирішувати все без залучення сторонніх людей", - казала Бєлєнь.