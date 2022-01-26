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Как разогреть вчерашний рис, чтобы он оставался рассыпчатым: интересный лайфхак

Автор: Татьяна Самарук

Часто так случается, что только что приготовленного риса хватает не на один раз. На второй день блюдо трудно разогреть, чтобы оно выглядело аппетитно.

Поэтому фуд-блогерша Эмили Марайко в Instagram поделилась хитростью, которая поможет разогреть гарнир и не превратить его в один сплошной комок.

Так, все очень просто. В частности, нужно выложить порцию риса на тарелку, а на него – кусочек льда. Далее все накройте пергаментом и отправьте в микроволновку на 2 – 3 минуты.

После этого нужно убрать лед, перемешать все и наслаждаться блюдом.

Блюдо приятно удивит своим вкусом, будто вы только что его приготовили.

Соответствующий ролик собрал много лайков и комментариев.

Отметим, что белый рис содержит витамины группы B, аминокислоты, калий, фосфор и тому подобное. Все они важны для нашего организма, ведь укрепляют ногти, улучшают работу кишечника и даже замедляют процессы старения кожи.

Также в отличие от других злаков, в рисе нет глютена – сильного аллергена. Поэтому белый злак можно употреблять даже аллергикам.

К тому же больше всего в рисе сложных углеводов, а это источник энергии и поддержка мышц.

Ранее мы сообщали, что можно приготовить из вчерашних макарон.

Также мы писали, что шеф-повар дал рецепт маринованных огурцов за 10 минут.

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рис