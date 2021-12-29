"Разлучаемся надолго": украинская кинозвезда сделала заявление о скандальном сериале "Сваты 7"

Анна отметила, что за те 4 года, как снимали финальный сезон "Сватов", она уже успела и выйти замуж (со своим избранником она познакомилась на съемочной площадке в 2017-м), и родить своего первенца.

Звезда призналась, что выхода окончания сериала актеры уже сами ждали очень сильно, так как проект имел значительное влияние на карьеру и жизнь каждого из главных героев.

Говоря о чувстве и эмоциях, которые команда испытала, отсняв последний кадр, Кошмал назвала их "очень смешанными".

"Конечно, было очень грустно. Было очень много слез... и облегчения... и очень-очень много - океан слез. Потому что знаем, что разлучаемся надолго", - сказала звезда.

Девушка уточнила, что с командой еще впереди у них намечается "много хороших проектов", а вот с актерами "Сватов" она даже не знает - будет ли еще когда-нибудь встреча.

Впервые Кошмал в этой комедии сыграла роль Ковалевой 10 лет назад (тогда ей было 16 лет), и за это время героиня с девочки, подростка и гота-неформала превратилась во влюбленную девушку, которую зрители могут увидеть в 7 сезоне сериала.

"Хотелось показать другой этап Жени - как женщины. Поэтому тут уже рассказывается ее история взросления, ее выход уже в самостоятельную жизнь", - описывает Анна свою роль в финале "Сватов".

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Кошмал также заинтриговала небольшим описанием еще не вышедших серий, но не стала "спойлерить". Актриса рассказала, что сейчас на телеэкранах уже было в эфире "1+1" 5 серий, а 6-я и 7-я будут как "полноценный фильм".

"Это очень особенные серии, это история, которая не оставит никого равнодушным. Это очень сильная такая... я не буду рассказывать дальше!" - вовремя одернула она себя, не желая зрителям портить сюрприз.

Вместе с тем Анна рассказала, что актеры встретились на частном просмотре именно этих двух серий (6-7), которые олицетворяют собой весь сезон, и "плакали все".

"Потому что это очень жизненно, потому что там очень много любви, и столько добра, столько правды в том... и я даже не могу объяснить весь спектр эмоций, которые я испытала", - говорит актриса.

Комментируя рассуждения ведущих программы о возможном продолжении проекта "Сваты" и создании спин-офф на основе, например, этих двух серий, Анна призналась, что не может исключать такую ​​инициативу, но это же решать не ей, это вопрос к создателям сериала.

Впрочем, добавила Кошмал, по ее мнению, "эта история уже исчерпана".

Видео: Анна Кошмал высказалась о финале сериала "Сваты 7"