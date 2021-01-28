Звезда "Сватов" разоткровенничалась о материнстве и впервые показала фото незадолго до родов

Украинская актриса Анна Кошмал, получившая широкую известность благодаря своей роли повзрослевшей Жени Ковалевой из сериала "Сваты", разоткровенничалась со своими поклонниками о личной жизни и показала фото, как выглядела во время беременности.
Звезда ответила на вопросы фанов в своем Instagram в stories в специальной рубрике "Спросите меня".
26-летняя актриса, ставшая мамой полтора года назад, также рассказала о том, что придерживалась веганской диеты во время беременности, благодаря чему она прошла очень легко.
Кошмал отметила, что во время беременности набрала 18 кг, но довольно быстро их сбросила из-за своего рациона. Кстати, девушка уже пять лет как веган.
Анна Кошмал рассказала о веганстве и беременности (фото: instagram.com/stories/smorkovkina)
Также Анна призналась, что для нее является самым важным в жизни - "Любить и быть полезным для общества".
Кроме того, актриса рассказала поклонникам о своем материнстве и подчеркнула, что "никакие профессиональные достижения не могут сравниться с этой огромной и необъятной любовью"
Кошмал также поделилась кадрами, сделанными незадолго до родов...
Анна Кошмал рассказала о беременности и счастье материнства (фото: instagram.com/stories/smorkovkina)
...и добавила, отвечая на вопрос фанов о ее муже, что супруг "предпочитает оставаться инкогнито" для широкой общественности.
Анна Кошмал со своим мужем (фото: instagram.com/stories/smorkovkina)
Напомним, что недавно появились страстные фото повзрослевшей звезды "Сватов" в соблазнительных образах.