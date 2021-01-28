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Звезда "Сватов" разоткровенничалась о материнстве и впервые показала фото незадолго до родов

Четверг 28 января 2021 07:34
Звезда "Сватов" разоткровенничалась о материнстве и впервые показала фото незадолго до родов
Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Владимир Костырин

Украинская актриса Анна Кошмал, получившая широкую известность благодаря своей роли повзрослевшей Жени Ковалевой из сериала "Сваты", разоткровенничалась со своими поклонниками о личной жизни и показала фото, как выглядела во время беременности.

Звезда ответила на вопросы фанов в своем Instagram в stories в специальной рубрике "Спросите меня".

26-летняя актриса, ставшая мамой полтора года назад, также рассказала о том, что придерживалась веганской диеты во время беременности, благодаря чему она прошла очень легко.

Кошмал отметила, что во время беременности набрала 18 кг, но довольно быстро их сбросила из-за своего рациона. Кстати, девушка уже пять лет как веган.

Звезда &quot;Сватов&quot; разоткровенничалась о материнстве и впервые показала фото незадолго до родов

Анна Кошмал рассказала о веганстве и беременности (фото: instagram.com/stories/smorkovkina)

Также Анна призналась, что для нее является самым важным в жизни - "Любить и быть полезным для общества".

Кроме того, актриса рассказала поклонникам о своем материнстве и подчеркнула, что "никакие профессиональные достижения не могут сравниться с этой огромной и необъятной любовью"

Кошмал также поделилась кадрами, сделанными незадолго до родов...

Звезда &quot;Сватов&quot; разоткровенничалась о материнстве и впервые показала фото незадолго до родовЗвезда &quot;Сватов&quot; разоткровенничалась о материнстве и впервые показала фото незадолго до родов

Анна Кошмал рассказала о беременности и счастье материнства (фото: instagram.com/stories/smorkovkina)

...и добавила, отвечая на вопрос фанов о ее муже, что супруг "предпочитает оставаться инкогнито" для широкой общественности.

Звезда &quot;Сватов&quot; разоткровенничалась о материнстве и впервые показала фото незадолго до родов

Анна Кошмал со своим мужем (фото: instagram.com/stories/smorkovkina)

Напомним, что недавно появились страстные фото повзрослевшей звезды "Сватов" в соблазнительных образах.

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Новости Украины Стиль жизни актрисаматеринствоновости шоу-бизнесаСваты

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