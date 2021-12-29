"Розлучаємось надовго": українська кінозірка зробила заяву про скандальний серіал "Свати 7"

Анна зазначила, що за ті 4 роки, як знімали фінальний сезон "Сватів", вона вже встигла і вийти заміж (зі своїм обранцем вона познайомилася на знімальному майданчику в 2017-му), і народити свого первістка.

Зірка зізналася, що виходу закінчення серіалу актори вже самі чекали дуже сильно, оскільки проект мав значний вплив на кар'єру і життя кожного з головних героїв.

Говорячи про почуття та емоції, які команда пережила, відзнявши останній кадр, Кошмал назвала їх "дуже змішаними".

"Звичайно, було дуже сумно. Було дуже багато сліз... і полегшення... і дуже-дуже багато - океан сліз. Тому що знаємо, що розлучаємося надовго", - сказала зірка.

Дівчина уточнила, що з командою ще попереду у них намічається "багато хороших проектів", а ось з акторами "Сватів" вона навіть не знає - чи буде ще колись зустріч.

Вперше Кошмал в цій комедії зіграла роль Ковальової 10 років тому (тоді їй було 16 років), і за цей час героїня з дівчинки, підлітка і гота-неформала перетворилася на закохану дівчину, яку глядачі можуть побачити в 7 сезоні серіалу.

"Хотілося показати інший етап Жені - як жінки. Тому тут вже розповідається її історія дорослішання, її вихід вже в самостійне життя", - описує Анна свою роль у фіналі "Сватів".

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Кошмал також заінтригувала невеликим описом серій, які ще не вийшли, але не стала "спойлерити". Актриса розповіла, що зараз на телеекранах вже було в ефірі "1+1" 5 серій, а 6 і 7 будуть як "повноцінний фільм".

"Це дуже особливі серії, це історія, яка не залишить нікого байдужим. Це дуже сильна така... я не буду розповідати далі!" - вчасно обсмикнула вона себе, не бажаючи глядачам псувати сюрприз.

Разом з тим Анна розповіла, що актори зустрілися на приватному перегляді саме цих двох серій (6-7), які уособлюють собою весь сезон, і "плакали усі".

"Бо це дуже життєво, бо там дуже багато любові, і стільки добра, стільки правди в тому... і я навіть не можу пояснити весь спектр емоцій, які я пережила", - каже акторка.

Коментуючи міркування ведучих програми про можливе продовження проекту "Свати" і створення спін-офф на основі, приміром, саме цих двох серій, Анна зізналася, що не може виключати таку ініціативу, але це ж вирішувати не їй, це питання до творців серіалу.

Втім, додала Кошмал, на її думку "ця історія вже вичерпана".

Відео: Анна Кошмал висловилася про фінал серіалу "Свати 7"