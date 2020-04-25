В разгар пандемии: Лукашенко со своей собакой устроил субботник (видео)

Лукашенко устроил субботник несмотря на пандемию (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Беларуси обнаружен более чем у 8 тысяч человек, но президент провел субботник, несмотря на карантин

Президент Александр Лукашенко несмотря на распространение коронавируса в Беларуси, решил провести субботник. Он вместе с другими участниками акции, а также со своей собакой, сажал деревья в зоне, пострадавшей после аварии на ЧАЭС. Видео с места событий было опубликовано в YouTube.

Как сообщают местные СМИ, президент Беларуси Александр Лукашенко в разгар пандемии коронавируса прибыл в Чернобыльскую зону на субботник, чтобы посадить сосны в Национальном парке "Припятский". На мероприятие глава государства взял с собой белого шпица, которого носил в корзине. Журналисты обратили внимание на то, что ранее практически на все мероприятия глава государства брал с собой младшего сына Николая.

Для возобновления лесного массива в парке высадят несколько тысяч саженцев сосны с закрытой корневой системой.

Лукашенко устроил субботник несмотря на пандемию

Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что "Господь ударил людей по башке коронавирусом" из-за безответственного отношения к природе.

"Лес как был нашим богатством, так и остаётся. Но к этому богатству мы относимся порой, а, может быть, зачастую, безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по башке коронавирусом. Я уверен, что если бы мы к природе относились ответственно и уважительно, то мы бы жили не только лучше, но и вирусы бы нас не взяли. Потому что это не только богатство, это здоровье наших людей, потому что у нас почти половина территории, ну 40%, это леса", - заявил глава государства.

Напомним, что с 4 апреля в Чернобыле бушуют пожары. Что известно о ситуации на данный момент – читайте в нашей статье.