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У розпал пандемії: Лукашенко зі своєю собакою влаштував суботник (відео)

STYLERПерсони    25.04.2020 - 16:24
У розпал пандемії: Лукашенко зі своєю собакою влаштував суботник (відео)
Лукашенко влаштував суботник незважаючи на пандемію (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Білорусі виявлено більш ніж у 8 тисяч чоловік, але президент провів суботник, незважаючи на карантин

Президент Олександр Лукашенко попри поширення коронавірусу в Білорусі, вирішив провести суботник. Він разом з іншими учасниками акції, а також зі своєю собакою, садив дерева у зоні, що постраждала після аварії на ЧАЕС. Відео з місця подій було опубліковано в YouTube.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, президент Білорусі Олександр Лукашенко в розпал пандемії коронавіруса прибув в Чорнобильську зону на суботник, щоб посадити сосни в Національному парку "Прип'ятський". На захід глава держави взяв з собою білого шпіца, якого носив в кошику. Журналісти звернули увагу на те, що раніше практично на всі заходи глава держави брав з собою молодшого сина Миколу.

Для відновлення лісового масиву в парку висадять кілька тисяч саджанців сосни із закритою кореневою системою.

Лукашенко влаштував суботник попри пандемію

Крім того, Олександр Лукашенко заявив, що "Господь вдарив людей по голові коронавірусом" через безвідповідальне ставлення до природи.

"Ліс як був нашим багатством, так і залишається. Але до цього багатства ми ставимося часом, а, може бути, найчастіше, потворно. І тому Господь, як я говорив, вдарив нас по голові коронавірусом. Я впевнений, що якби ми до природи ставилися відповідально і з повагою, то ми б жили не тільки краще, але і віруси б нас не взяли. Тому що це не тільки багатство, це здоров'я наших людей, тому що у нас майже половина території, ну 40%, це ліси", - заявив глава держави.

Нагадаємо, що з 4 квітня у Чорнобилі вирують пожежі. Що відомо про ситуації на цей час – читайте в нашій статті.

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Новини України Олександр Лукашенко
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