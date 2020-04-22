В Беларуси возросло число жертв и инфицированных коронавирусом

Уже умерли 55 человек

В Беларуси вследствие инфицирования коронавирусом умерли 55 человек. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщает издание "Белновости".

Всего в стране подтверждены 6 тысяч 723 случаи Covid-19. Выздоровели и выписались из больниц 577 человек, которые переболели коронавирусом.

Всего с начала февраля медики Беларуси провели 108 тысяч 545 тестов на выявление коронавирусной болезни.

Отметим, в мире зафиксировали почти 2,5 миллиона случаев заражений Covid-19, из них более 170 тысяч - летальные.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что "считает глупостью ношение защитных масок в школах" в связи с пандемией коронавируса.

Миссия Всемирной организации здравоохранения рекомендует Беларуси отменить все общественные мероприятия и продолжить информировать население о ситуации с COVID-19.

Миссия ВОЗ считает, что с началом популяционной передачи коронавирус в Беларуси важно дополнить эти меры мерами физического дистанцирования.