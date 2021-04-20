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В разгар карантина в метро Киева пробрались подростки: их выходка поражает

Автор: Людмила Жукова

В метро Киева в связи с карантином сейчас возможен вход только по специальным пропускам, но некоторые все равно проникают в подземку. Так, например, подростки, которые отличились в метрополитене дикой выходкой.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Дети зашли в вагон метро и демонстративно стали курить там сигареты.

"Мда, интересно, а почему нормальные люди не могут попасть в метро, а эти курилку устраивают?" - подписал ролик автор видео.

На видео можно увидеть девочку и мальчика, которые с удовольствием курят и демонстрируют это на камеру.

В комментариях разгневанные украинцы отреагировали на инцидент.

  • Наверное, у них оригинальные спецпропуска, а не подделка за 200 гривен из интернета...сразу же видно, на видео врачи, аптекари, спасатели и прочие работники критической инфраструктуры.
  • Оштрафовать. Или пусть моет в метро перрон. Жалко, что позорит нашу молодежь.
  • Тваринок можна провчити за допомогою вогнегасника.
  • Вилучити у обох перепустки в метро.
  • Возвращаются с дня рождения жены Коли Тищенко.
  • Нормальные люди не ездят в метро потому, что городом 30 лет рукоблудят кретины из других регионов и сел. Коренных киевлян практически нет в КМДА. Вот и имеем село городского типа. Город превратился в свинарник.

Как мы сообщали ранее, в мэрии Киева рассказали, кому разрешили ездить в транспорте без спецпропуска.

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