В разгар карантина в метро Киева пробрались подростки: их выходка поражает

Дети зашли в вагон метро и демонстративно стали курить там сигареты.

"Мда, интересно, а почему нормальные люди не могут попасть в метро, а эти курилку устраивают?" - подписал ролик автор видео.

На видео можно увидеть девочку и мальчика, которые с удовольствием курят и демонстрируют это на камеру.

В комментариях разгневанные украинцы отреагировали на инцидент.