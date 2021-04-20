У розпал карантину в метро Києва пробралися підлітки: їх витівка шокує

Діти зайшли у вагон метро і демонстративно почали палити там сигарети.

"Мда, цікаво, а чому нормальні люди не можуть потрапити в метро, а ці курилки влаштовують?" - підписав ролик автор відео.

На відео можна побачити дівчинку і хлопчика, які з задоволенням курять і демонструють це на камеру.

В коментарях розгнівані українці відреагували на інцидент.