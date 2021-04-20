У розпал карантину в метро Києва пробралися підлітки: їх витівка шокує

В метро Києва у зв'язку з карантином зараз можливий вхід тільки за спеціальними перепустками, але деякі все одно проникають в підземку. Так, наприклад, підлітки, які відзначилися в метрополітені дикою витівкою.
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний Facebook.
Діти зайшли у вагон метро і демонстративно почали палити там сигарети.
"Мда, цікаво, а чому нормальні люди не можуть потрапити в метро, а ці курилки влаштовують?" - підписав ролик автор відео.
На відео можна побачити дівчинку і хлопчика, які з задоволенням курять і демонструють це на камеру.
В коментарях розгнівані українці відреагували на інцидент.
Як ми повідомляли раніше, в мерії Києва розповіли, кому дозволили їздити в транспорті без спецперепустки.