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У розпал карантину в метро Києва пробралися підлітки: їх витівка шокує

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 09:19
У розпал карантину в метро Києва пробралися підлітки: їх витівка шокує Фото: у метро Києва відзначилися підлітки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В метро Києва у зв'язку з карантином зараз можливий вхід тільки за спеціальними перепустками, але деякі все одно проникають в підземку. Так, наприклад, підлітки, які відзначилися в метрополітені дикою витівкою.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний Facebook.

Діти зайшли у вагон метро і демонстративно почали палити там сигарети.

"Мда, цікаво, а чому нормальні люди не можуть потрапити в метро, а ці курилки влаштовують?" - підписав ролик автор відео.

На відео можна побачити дівчинку і хлопчика, які з задоволенням курять і демонструють це на камеру.

В коментарях розгнівані українці відреагували на інцидент.

  • Напевно, у них оригінальні спецперепустки, а не підробка за 200 гривень з інтернету... Одразу ж видно, на відео лікарі, аптекарі, рятувальники та інші працівники критичної інфраструктури.
  • Оштрафувати. Або нехай миє в метро перон. Шкода, що ганьбить нашу молодь.
  • Тваринок можна провчити за допомогою вогнегасника.
  • Вилучити у обох перепустки в метро.
  • Повертаються з дня народження дружини Колі Тищенко.
  • Нормальні люди не їздять в метро тому, що містом 30 років рукоблудять кретини з інших регіонів і сіл. Корінних киян практично немає в КМДА. Ось і маємо село міського типу. Місто перетворилося на свинарник.

Як ми повідомляли раніше, в мерії Києва розповіли, кому дозволили їздити в транспорті без спецперепустки.

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