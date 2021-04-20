У розпал карантину в метро Києва пробралися підлітки: їх витівка шокує
Фото: у метро Києва відзначилися підлітки (Віталій Носач, РБК-Україна)
В метро Києва у зв'язку з карантином зараз можливий вхід тільки за спеціальними перепустками, але деякі все одно проникають в підземку. Так, наприклад, підлітки, які відзначилися в метрополітені дикою витівкою.
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний Facebook.
Діти зайшли у вагон метро і демонстративно почали палити там сигарети.
"Мда, цікаво, а чому нормальні люди не можуть потрапити в метро, а ці курилки влаштовують?" - підписав ролик автор відео.
На відео можна побачити дівчинку і хлопчика, які з задоволенням курять і демонструють це на камеру.
В коментарях розгнівані українці відреагували на інцидент.
- Напевно, у них оригінальні спецперепустки, а не підробка за 200 гривень з інтернету... Одразу ж видно, на відео лікарі, аптекарі, рятувальники та інші працівники критичної інфраструктури.
- Оштрафувати. Або нехай миє в метро перон. Шкода, що ганьбить нашу молодь.
- Тваринок можна провчити за допомогою вогнегасника.
- Вилучити у обох перепустки в метро.
- Повертаються з дня народження дружини Колі Тищенко.
- Нормальні люди не їздять в метро тому, що містом 30 років рукоблудять кретини з інших регіонів і сіл. Корінних киян практично немає в КМДА. Ось і маємо село міського типу. Місто перетворилося на свинарник.
Як ми повідомляли раніше, в мерії Києва розповіли, кому дозволили їздити в транспорті без спецперепустки.