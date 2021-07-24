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Раздвоенный купюроприемник: раскрыта схема "развода" через терминалы самообслуживания

Новина українською →
Днепр, Суббота 24 июля 2021 19:31
Раздвоенный купюроприемник: раскрыта схема "развода" через терминалы самообслуживания Коллаж РБК-Украина: в Днепре людей "кидают" на деньги с помощью терминалов
Автор: Дмитрий Войналович

В Украине зафиксировали очередную схему "развода" людей на деньги. В этот раз - с помощью терминалов самообслуживания.

В такие неприятные ситуации в частности попадают жители Днепра, о чем рассказывают в сети.

Как работает "схема"

Ирина Роменская в Facebook показала терминал самообслуживания, который стоит в одном из местных ТРЦ. По ее словам, купюроприемник в аппарате... раздвоенный.

"Не попади... сь! Вот такой терминал стоит в торговом центре "Дафи" на территории магазина "Киевстар". Вся фишка в том, что купюроприемник раздвоенный и деньги можно тыкнуть мимо... Хочу обратиться к компании этого терминала... Ваши сотрудники специально так установили бокс для приема денег: чтоб не пополнить телефон, а потом еще в течении месяца ждать возврата денег? Или это просто ваши работники так шутят?" - пишет женщина.

По ее словам, деньги необходимо вносить так, чтобы купюры попали строго на красную черту. Если в черную снизу - мимо!

"Но даже для этого надо наклониться и тогда ты поймешь - что и куда... Но так как терминалам я никогда не кланялась, то в этот раз я промахнулась!" - отметила Ирина.

Раздвоенный купюроприемник: раскрыта схема &quot;развода&quot; через терминалы самообслуживания

Раздвоенный купюроприемник: раскрыта схема &quot;развода&quot; через терминалы самообслуживания

Фото: терминал с раздвоенным купюроприемником (facebook.com/Ирина Роменская)

В комментариях к публикации, а также в других сообществах, люди рассказывают о том, что им приходилось сталкиваться с подобным "мошенничеством" в разных точках, где установлены такие терминалы самообслуживания.

  • Саме так воно і працює
  • Тоже стыкался с подобным...
  • Да! Тоже обратила внимание недавно после того, как "промахнулась". Интересно, это брак терминала, или действительно нас разводят?

При этом, как стало известно, мобильный оператор не имеет к терминалу в "Дафи" никакого отношения. По крайней мере, об этом заявил сотрудник магазина, в котором и установлен вышеупомянутый аппарат.

Напомним, недавно ПриватБанк предупредил украинцев о новом мошенничестве.

Также мы писали, что украинцам в Facebook Messenger приходят странные сообщения.

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