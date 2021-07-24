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Роздвоєний купюроприймач: розкрита схема "розвода" через термінали самообслуговування

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Дніпро, Субота 24 липня 2021 19:31
Роздвоєний купюроприймач: розкрита схема "розвода" через термінали самообслуговування Колаж РБК-Україна: у Дніпрі людей "кидають" на гроші за допомогою терміналів
Автор: Дмитрий Войналович

В Україні зафіксували чергову схему "розвода" людей на гроші. Цього разу - за допомогою терміналів самообслуговування.

У такі неприємні ситуації зокрема потрапляють жителі Дніпра, про що розповідають у мережі.

Як працює "схема"

Ірина Роменська в Facebook показала термінал самообслуговування, який стоїть в одному з місцевих ТРЦ. За її словами, купюроприймач в апараті... роздвоєний.

"Не попади... сь! Ось такий термінал стоїть в торговому центрі "Дафі "на території магазину"Київстар". Вся фішка в тому, що купюроприймач роздвоєний і гроші можна тикнути повз... Хочу звернутися до компанії цього терміналу... Ваші співробітники спеціально так встановили бокс для прийому грошей: щоб не поповнити телефон, а потім ще протягом місяця чекати повернення грошей? Чи це просто ваші працівники так жартують?" - пише жінка.

За її словами, гроші необхідно вносити так, щоб купюри потрапили строго на червону межу. Якщо в чорну знизу - мимо!

"Але навіть для цього треба нахилитися і тоді ти зрозумієш - що і куди... Але так як терміналам я ніколи не кланялася, то в цей раз я промахнулася!" - зазначила Ірина.

Роздвоєний купюроприймач: розкрита схема &quot;розвода&quot; через термінали самообслуговування

Роздвоєний купюроприймач: розкрита схема &quot;розвода&quot; через термінали самообслуговування

Фото: термінал з роздвоєним купюроприймачем (facebook.com/Ирина Роменская)

У коментарях до публікації, а також в інших спільнотах, люди розповідають про те, що їм доводилося стикатися з подібним "шахрайством" в різних точках, де встановлені такі термінали самообслуговування.

  • Саме так воно і працює
  • Теж стикався з подібним...
  • Так! Теж звернула увагу нещодавно після того, як"промахнулася". Цікаво, чи це брак терміналу, чи дійсно нас розводять?

При цьому, як стало відомо, мобільний оператор не має до терміналу в "Дафі" ніякого відношення. Принаймні, про це заявив співробітник магазину, в якому і встановлений вищезгаданий апарат.

Нагадаємо, нещодавно ПриватБанк попередив українців про нове шахрайство.

Також ми писали, що українцям у Facebook Messenger приходять дивні повідомлення.

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