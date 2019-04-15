Разделяй и властвуй: экстрасенс раскрыла истинную сущность Меган Маркл

Меган Маркл, которая находится на последних сроках беременности, после рождения первенца, усилит свое давление на мужа. Такое мнение высказала известная ведунья и экстрасенс Саона.

Меган Маркл совсем не такая, какой видят ее окружающие. Экстрасенс рассказала, что на самом деле герцогиня Сассекская внутри не такая открытая и добрая, какой хочет казаться. Она конфликтная и постоянно хочет доказать свое превосходство. А вот ее супруг, принц Гарри – он мягкий и добрый и после рождения ребенка он будет проявлять к малышу больше теплоты, чем родная мать.

Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/sussexroyal)

Саона утверждает, что характер Меган Маркл после родов вылезет наружу. Она будет хорошей и заботливой матерью, но принц Гарри способен дать будущему ребенку намного больше, так как их наследник будет творческой личностью.

"Как родители, они, безусловно, состоятся. Но сейчас герцогиня Сассекская ждет лишь одного: поскорее родить, и, как только это произойдет, Меган, можно сказать, закрепит свои позиции – она начнет разделять и властвовать. Сказать, что она будет давить на Гарри, значит не сказать ничего. Все будет происходить постепенно и это только начало. Если сейчас она молчит, то позже многие о ней узнают. Она будет ставить себя выше многих членов королевской семьи и будет завоевывать свои позиции. Ее сущность простой девушки из народа обязательно даст о себе знать", - заявила Саона.

Меган Маркл и принц Гарри (GettyImages)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Меган Маркл сделала неожиданное заявление о будущих родах.

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