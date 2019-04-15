Розділяй і володарюй: екстрасенс розкрила сутність Меган Маркл

Меган Маркл, яка перебуває на останніх термінах вагітності, після народження первістка, посилить свій тиск на чоловіка. Таку думку висловила відома віщунка і екстрасенс Саона.

Меган Маркл зовсім не така, якою бачать її оточують. Екстрасенс розповіла, що насправді герцогиня Сассекська всередині не така відкрита і добра, якою хоче здаватися. Вона конфліктна і постійно хоче довести свою перевагу. А ось її чоловік, принц Гаррі – він м'який і добрий і після народження дитини він буде виявляти до малюка більше теплоти, ніж рідна мати.

Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/sussexroyal)

Саона стверджує, що характер Меган Маркл після пологів вилізе назовні. Вона буде доброю і турботливою матір'ю, але принц Гаррі здатний дати майбутній дитині набагато більше, так як їх спадкоємець буде творчою особистістю.

"Як батьки, вони, безумовно, відбудуться. Але зараз герцогиня Сассекська чекає лише одного: скоріше народити, і, як тільки це станеться, Меган, можна сказати, закріпить свої позиції – вона почне розділяти і володарювати. Сказати, що вона буде тиснути на Гаррі, значить не сказати нічого. Все буде відбуватися поступово і це тільки початок. Якщо зараз вона мовчить, то пізніше багато про неї дізнаються. Вона буде ставити себе вище багатьох членів королівської сім'ї і буде завойовувати свої позиції. Її сутність простої дівчини з народу обов'язково дасть про себе знати", - заявила Саона.

Меган Маркл і принц Гаррі (GettyImages)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Меган Маркл зробила несподівану заяву про майбутні пологи.

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