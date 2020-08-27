Разборки со стрельбой под Харьковом: появилось видео нападения на "патриотов" Кивы

Момент нападения сняли на видео очевидцы происшествия
Под Харьковом обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты - за жизнь" и избили некоторых из них. В результате происшествия возле Люботина пострадали два человека, а нападавших уже задержали в Красноградском районе.
По словам главы МВД Арсена Авакова, каждого из участвующих в инциденте "ждет жесткая реакция". Об этом министр 27 августа написал в своем Twitter.
Чиновник отметил, что погибших нет, у пострадавших - легкие раны.
Также Аваков опубликовал фото с задержанными.
Под Харьковом задержали нападавших на сторонников Кивы (фото: twitter.com/AvakovArsen)
В сети тем временем появилось видео момента нападения на автобус с людьми на трассе Харьков - Киев. Кадры сняты очевидцами происшествия и проезжающими мимо водителями.
На ролику видно, как молодые люди бьют стекла в автобусе, вытаскивают из транспорта сторонников Ильи Кивы (указанная организация является "детищем" народного депутата) и сильно избивают. Некоторых пинают ногами сразу несколько человек.
Видео: Под Харьковом напали на сторонников Кивы в автобусе и избили
Ранее правоохранители раскрыли подробности инцидента со стрельбой под Харьковом.