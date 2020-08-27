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Расстреляли, как в тире: под Харьковом напали на сторонников Кивы (видео)

Харьковская область, Четверг 27 августа 2020 20:36
Расстреляли, как в тире: под Харьковом напали на сторонников Кивы (видео)
Под Харьковом расстреляли автобус с людьми (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

В результате стрельбы есть раненые

Под Харьковом неизвестные расстреляли автобус с людьми - в результате происшествия был тяжело ранен один человек.

ЧП произошло на трассе Киев - Харьков 27 августа. Об этом народный депутат Илья Кива рассказал в своем Facebook.

Отмечается, что в транспорте находились члены общественного движения "Патриоты - за жизнь". Кива является создателем этой организации.

Нардеп из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" утверждает, что нападавшие похитили нескольких активистов.

Также политик заявил, что автобус атаковали представители "Азова" и "Национального корпуса".

Расстреляли, как в тире: под Харьковом напали на сторонников Кивы (видео)

На трассе Харьков - Киев расстреляли автобус со сторонниками Кивы (Фото: facebook.com/kivailya)

"На трассе Киев-Харьков с автоматического оружия Азовом и Нацкорпусом расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения "Патриоты - За Жизнь". Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками", - говорится в публикации Кивы.

Позже нардеп в эфире "112 Украина" уточнил, что погибших нет, но один из человек был тяжело ранен - у него зафиксированы пулевые ранения.

"Расстреляли, как сафари в тире... в центре страны, в центре нашей родины", - заявил он.

Видео: Кива рассказал про нападение на автобус с членами его организации под Харьковом

Сколько человек находилось в обстрелянном автобусе - политик не сообщает.

В сети показали видео с места происшествия.

Видео: Под Харьковом расстреляли автобус со сторонниками Кивы

На кадрах видно, что в автобусе выбиты стекла, колеса простреляны.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и бригады "скорой помощи".

Как рассказали "РБК-Украина" в пресс-службе полиции Харьковской области, в результате стрельбы ранения получили два человека.

В области введена операция "Сирена".

В полиции сообщили, что по предварительной информации, стрельба осуществлялась из травматического оружия.

Видео: Под Харьковом расстреляли автобус со сторонниками Кивы

Ранее сообщалось, что недавно под Полтавой расстреляли авто на трассе, и позже выяснилось, что это была спецоперация правоохранителей.

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Новости Украины ХарьковрасстрелИлья Кивапроисшествие
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