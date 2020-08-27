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Розбірки зі стріляниною під Харковом: з'явилося відео нападу на "патріотів" Киви

Автор: Володимир Костирін

Момент нападу зняли на відео очевидці події

Під Харковом обстріляли автобус з членами громадського руху "Патріоти - за життя" і побили кількох з них. В результаті події біля Люботина постраждали дві людини, а нападників вже затримали в Красноградському районі.

За словами глави МВС Арсена Авакова, кожного, хто брав участь в інциденті, "чекає жорстка реакція". Про це міністр 27 серпня написав у своєму Twitter.

Чиновник зазначив, що загиблих немає, у постраждалих - легкі рани.

Також Аваков опублікував фото з затриманими.

Під Харковом затримали нападників на прихильників Киви (фото: twitter.com/AvakovArsen)

В мережі тим часом з'явилося відео моменту нападу на автобус з людьми на трасі Харків - Київ. Кадри зняті очевидцями події та проїжджаючими повз водіями.

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На ролику видно, як молоді люди б'ють скло в автобусі, витягують з транспорту прихильників Іллі Киви (зазначена організація є "дітищем" народного депутата) і сильно б'ють. Деяких б'ють ногами відразу кілька людей.

Відео: Під Харковом напали на прихильників Киви в автобусі та побили

Раніше правоохоронці розкрили подробиці інциденту зі стріляниною під Харковом.

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