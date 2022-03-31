В разбомбленной Николаевской ОГА чудом уцелел украинский флаг: знаковое фото

В здании Николаевской ОГА, которое было цинично обстреляно оккупантами утром 29 марта, чудом уцелел украинский флаг.
Смотрите ниже в материале Styler знаковое фото с сине-желтым стягом.
Как сообщает KanalUkraina, флаг спас прессофицер управления ГСЧС во время разбора завалов здания.
Фото: facebook.com/kanalukraina
К сожалению, по состоянию на 13:00 31 марта после попадания вражеской ракеты в здание облгосадминистрации в Николаеве погибло 20 человек (спасателями из-под завалов изъято 19 тел и 1 человек умер в реанимации). Работы сейчас продолжаются.
В ГСЧС показали работы по разбору завалов здания.
Фото: ГСЧС
Ранее мы писали, что оккупанты пришли под Харьков и "освободили" там коров.
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