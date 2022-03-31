В розбомбленій Миколаївській ОДА дивом вцілів український прапор: знакове фото

В будівлі Миколаївської ОДА, яка була цинічно обстріляна окупантами вранці 29 березня , дивом вцілів український прапор.

Дивіться нижче в матеріалі Styler знакове фото з синьо-жовтим стягом.

В ДСНС показали роботи по розбору завалів будівлі.

На жаль, станом на 13:00 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації у Миколаєві загинуло 20 людей (рятувальниками з-під завалів вилучено 19 тіл та 1 людина померла у реанімації). Роботи наразі тривають.

Як повідомляє KanalUkraina , прапор врятував пресофіцер управління ДСНС під час розбору завалів будівлі.

Раніше ми писали, що окупанти прийшли під Харків і "звільнили" там корів.

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