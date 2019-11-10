Кто разбогатеет в 2020 году: астролог назвал счастливчиков

Гороскоп 2020 называет знаки Зодиака, которым повезет, и они смогут улучшить свое финансовое положение и приумножить доходы. Для некоторых год Металлической Крысы принесет настоящий успех.

Близнецы

Близнецам 2020 год обещает удачу. Деньги в новом году представителям этого знака Зодиака должны приходить легко и без усложнений. Но чтобы все действительно было хорошо в финансовом плане, близнецам необходимо очень скрупулезно выбирать новые деловые предложения.

Необдуманные рискованные шаги могут лишить близнецов стабильного источника доходов, который существует в данное время. Поэтому главное вовремя сориентироваться, и тогда удача вас не покинет.

Гороскоп 2020: астрологи назвали счастливчиков в новом году (фото: pixabay.com)

Весы

В новом году представителей этого знака Зодиака ждут перемены. Весы мечтают, что новый год им принесет деньги и разнообразные материальные блага. Звезды сулят весам выгодное деловое предложение, которое позволит поехать в интересную командировку за рубеж.

Но надо будет хорошо потрудиться, чтобы добиться расположения начальства. Весам не стоит вступать в конфликтные ситуации на работе, чтобы не испортить себе карьеру.

Гороскоп 2020: астрологи назвали счастливчиков в новом году (фото: pixabay.com)

Водолей

Водолеям удача улыбнется весной 2020 года. В апреле-мае водолеи могут рассчитывать на серьезный денежный приз. Может так случится, что дорогой подарок вам подарят очень близкие люди. Возможно удача этим представителям знака Зодиака улыбнется в лотереи.

Но все же не стоит тратить много денет впустую, а лучше их вкладывать с умом и делать сбережения, которые в будущем можно будет приумножить или вложить в выгодное дело.