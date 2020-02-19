"Разбiйник" устроил перепалку с Зеленским в Борисполе: все подробности

Зеленский пообщался в Борисполе с Ярославом Годунком (фото: коллаж РБК-Украина)

"Разбiйник" Ярослав Годунок из Борисполя опять пообщался с Зеленским

Владимир Зеленский приехал в Борисполь на открытие районной больницы, в которой сделали ремонт. На встречу президента Украины также пришел скандальный секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Зеленский ранее выгнал из совещания и назвал "разбiйником".

Во время речи президента женщина из толпы попросила, чтобы слово дали Ярославу Годунку.

Годунок попросил, чтобы его внимательно выслушали. По его словам, тогда на совещании на него много всего наговорили, но он пришел просить миллионы гривен, которые украла предыдущая райадминистрация. Он также добавил, что на эти деньги можно было построить новый корпус для больницы.

"Давайте наконец-то разберемся. Поверьте, я готов предоставить факты, миллионы краж…" - заявил Годунок.

"Я прошу прощения, можно мы сначала достроим, а потом будем разбираться. Я хочу еще раз вам сказать – вы уже известный здесь человек…" - пошутил глава государства.

Зеленский ответил, что этим делом должны разбираться правоохранительные органы. При этом люди из толпы начали выкрикивать, чтобы президент дал поручение расследовать дело о хищении средств. На что Зеленский дал положительный ответ.

Зеленский в Борисполе (видео: facebook.com/president.gov.ua)

Напомним, что в июле Зеленский приехал в Борисполь и посетил центральную больницу, где увидел ее ужасное состояние. Кроме того медперсонал жаловался на маленькие зарплаты. После этого Зеленский выгнал с совещания Ярослава Годунка.

Президент также раскритиковал местных чиновников и дал им год на то, чтобы исправить ситуацию и привести больницу в нормальный вид.