ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Разбiйник" устроил перепалку с Зеленским в Борисполе: все подробности

STYLERЖизнь    19.02.2020 - 15:33
"Разбiйник" устроил перепалку с Зеленским в Борисполе: все подробности
Зеленский пообщался в Борисполе с Ярославом Годунком (фото: коллаж РБК-Украина)

"Разбiйник" Ярослав Годунок из Борисполя опять пообщался с Зеленским

Владимир Зеленский приехал в Борисполь на открытие районной больницы, в которой сделали ремонт. На встречу президента Украины также пришел скандальный секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Зеленский ранее выгнал из совещания и назвал "разбiйником".

Во время речи президента женщина из толпы попросила, чтобы слово дали Ярославу Годунку.

Годунок попросил, чтобы его внимательно выслушали. По его словам, тогда на совещании на него много всего наговорили, но он пришел просить миллионы гривен, которые украла предыдущая райадминистрация. Он также добавил, что на эти деньги можно было построить новый корпус для больницы.

"Давайте наконец-то разберемся. Поверьте, я готов предоставить факты, миллионы краж…" - заявил Годунок.

"Я прошу прощения, можно мы сначала достроим, а потом будем разбираться. Я хочу еще раз вам сказать – вы уже известный здесь человек…" - пошутил глава государства.

Зеленский ответил, что этим делом должны разбираться правоохранительные органы. При этом люди из толпы начали выкрикивать, чтобы президент дал поручение расследовать дело о хищении средств. На что Зеленский дал положительный ответ.

Зеленский в Борисполе (видео: facebook.com/president.gov.ua)

Напомним, что в июле Зеленский приехал в Борисполь и посетил центральную больницу, где увидел ее ужасное состояние. Кроме того медперсонал жаловался на маленькие зарплаты. После этого Зеленский выгнал с совещания Ярослава Годунка.

Президент также раскритиковал местных чиновников и дал им год на то, чтобы исправить ситуацию и привести больницу в нормальный вид.

Зеленскому передали на утверждение стратегию нацбезопасности Украины Зеленский пригрозил политикам за попытки сорвать эвакуацию из Уханя
Новости Украины БориспольВладимир Зеленский
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь