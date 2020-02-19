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"Разбійник" влаштував перепалку із Зеленським у Борисполі: усі подробиці

STYLERЖиття    19.02.2020 - 15:33
"Разбійник" влаштував перепалку із Зеленським у Борисполі: усі подробиці
Зеленський поспілкувався в Борисполі з Ярославом Годунком (фото: колаж РБК-Україна)

"Разбійник" Ярослав Годунок з Борисполя знову поспілкувався з Зеленським

Володимир Зеленський приїхав до Борисполя на відкриття районної лікарні, в якій зробили ремонт. На зустріч президента України також прийшов скандальний секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, якого Зеленський раніше вигнав з наради і назвав "разбійником".

Під час промови президента жінка з натовпу попросила, щоб дали слово Ярославу Годунку.

Годунок попросив, щоб його уважно вислухали. За його словами, тоді на нараді на нього багато всього наговорили, але він прийшов просити мільйони гривень, які вкрала попередня райадміністрація. Він також додав, що на ці гроші можна було збудувати новий корпус лікарні.

"Давайте нарешті розберемося. Повірте, я готовий надати факти, мільйони крадіжок..." - заявив Годунок.

"Я прошу вибачення, можна ми спочатку добудуємо, а потім будемо розбиратися. Я хочу ще раз вам сказати – ви вже відома тут людина...", - пожартував глава держави.

Зеленський відповів, що цією справою повинні розбиратися правоохоронні органи. При цьому люди з натовпу почали вигукувати, щоб президент дав доручення розслідувати справу про розкрадання коштів. На що Зеленський дав позитивну відповідь.

Зеленський у Борисполі (відео: facebook.com/president.gov.ua)

Нагадаємо, що в липні Зеленський приїхав до Борисполя і відвідав центральну лікарню, де побачив її жахливий стан. Крім того медперсонал скаржився на маленькі зарплати. Після цього Зеленський вигнав з наради Ярослава Годунка.

Президент також розкритикував місцевих чиновників і дав їм рік на те, щоб виправити ситуацію та привести лікарню в нормальний вигляд.

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