"Розбиратися ніхто не буде": ПриватБанк потрапив у скандал через зникнення грошей з рахунку
ПриватБанк потрапив у скандал після того, як відмовився розбиратися в ситуації зі списанням грошей з карти клієнтки, на яке вона не давала згоди.
На фінансову установу поскаржилася українка на сайті minfin.com.ua.
За словами жінки, 7 серпня з її картки була проведена операція зі списання грошових коштів. Після скарги на службу підтримки клієнтці відповіли, що сума незначна, тому розбиратися вони не будуть.
"За фактом отримала повідомлення, що з моєї картки проведена оплата товарів (послуг) на незрозумілому сайті. У службі підтримки сказали, що сума незначна, тому розбиратися ніхто не буде, також сказали, що сайти можуть зберігати всі дані карт, не розумію як це допустимо", - пише клієнтка.
За словами клієнтки, їй порадили прибирати ліміти оплат, а також включати функцію підтвердження операцій. Крім того, їй порекомендували звертатися на сайт, через який була проведена операція.
Що відповіли В ПриватБанку
На скаргу клієнтки відповіли у фінансовій установі, відписавшись, що на сторонньому сайті був оформлений токен, який дає можливість проводити оплату згідно з договором, укладеним з компанією, на рахунок якої провели оплату.
У банку порекомендували перевірити виписку по карті і нагадали, що для проведення оплати таким чином потрібен доступ до реквізитів карти.
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