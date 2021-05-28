Во Львове трое парней растрощили остановку и пошли пить пиво: чем обернулась выходка (фото)

Так, инцидент произошел ночью, 27 мая, на улице Богдана Хмельницкого.

Как рассказали правоохранители, трое парней возле заправки разбили стеклянную остановку общественного транспорта.

Полиция разыскала хулиганов, когда те пили пиво возле заправки в селе Малехов, что под Львовом. Нарушителями оказались трое жителей Львова, в возрасте 18, 19 и 20 лет. Их задержали и доставили во Львовское районное управление полиции.

Вандалы разбили остановку во Львове (фото: facebook.com/lvivpolice)

Патрульные составили на хулиганов постановление по ч. 1 и ч. 2 ст. 178 (распитие пива и появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную мораль) КУпАП за совершение этого правонарушения во второй раз в течение года.

В комментариях пользователи поражены от поступка молодежи. Также они обеспокоены, за чьи средства должны восстанавливать остановку.