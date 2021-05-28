У Львові троє хлопців розтрощили зупинку і пішли пити пиво: чим обернулася витівка (фото)

Так, інцидент стався вночі, 27 травня, на вулиці Богдана Хмельницького.

Як розповіли правоохоронці, троє молодиків біля заправки розтрощили скляну зупинку громадського транспорту.

Поліція розшукала хуліганів, коли ті пили пиво біля заправки в селі Малехів, що під Львовом. Порушниками виявились троє жителів Львова, віком 18, 19 та 20 років. Їх затримали та доставили у Львівське районне управління поліції.

Вандали розтрощили зупинку у Львові (фото: facebook.com/lvivpolice)

Патрульні склали на хуліганів постанову за ч. 1 та ч. 2 ст. 178 (розпивання пива та поява в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль) КУпАП за вчинення цього правопорушення вдруге впродовж року.

У коментарях користувачі вражені від вчинку молоді. Також вони занепокоєні, за чиї кошти мають відновлювати зупинку.