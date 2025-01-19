Райські оазиси посеред зими: 5 найпопулярніших у світі термальних джерел

Озеро Хевіз, Угорщина

Південніше Будапешта знаходиться унікальне озеро Хевіз - найбільше термальне озеро Європи. Його площа сягає 47,5 тисяч квадратних метрів, а вода повністю оновлюється менш ніж за добу завдяки гарячим підземним джерелам.

Температура води залишається комфортною: взимку - близько +27 °C, влітку - +34 °C. Озеро оточене сучасним СПА-комплексом, з якого можна одразу зануритися у теплі води.

Завдяки високому вмісту калію, кальцію та гідрокарбонатів вода має лікувальні властивості, хоча флора та фауна тут майже відсутні. Гості також можуть скористатися цілющими грязями та насолодитися мальовничими краєвидами.

Озеро Хевіз (фото: Вікіпедія)

Онсен Кіносаки, Японія

Японські гарячі джерела - онсени - це більше, ніж просто купальні: це частина культури, вкоріненої в нації.

Завдяки вулканічній активності в Японії існує понад 2 тисячі гарячих джерел. Одним із найвідоміших курортів є містечко Кіносаки, де розташовані 7 громадських лазень та десятки традиційних готелів - реканів.

Гості можуть насолоджуватися купанням у гарячих джерелах як влітку, так і взимку, милуючись природою та архітектурою. Вода в онсенах збагачена мінералами, що сприяють оздоровленню та релаксації. Атмосфера спокою та гармонії робить це місце улюбленим серед туристів.

Мавпи у гарячому джерелі (фото: Вікіпедія)

Острів Вулькано, Італія

Недалеко від Сицилії розташований острів Вулькано, який є частиною Ліпарських островів. Острів приваблює туристів своїми чорними пляжами, вулканічними кратерами та геотермальними озерами.

Термальні води збагачені сіркою, яка допомагає лікувати захворювання шкіри, дихальних шляхів і суглобів. Величні пейзажі та близькість до вулкана створюють неповторну атмосферу. Тут можна відпочити від міської метушні й насолодитися природними цілющими процедурами.

Вулкан на острові Вулькано (фото: Вікіпедія)

Блакитна лагуна, Ісландія

Геотермальний курорт "Блакитна лагуна", розташований у годині їзди від Рейк’явіка, приваблює своєю неземною красою. Хоча лагуна створена людиною, вона розташована серед природної вулканічної краси.

Вода, нагріта геотермальною станцією, містить кремній, кварц, мінерали та синьо-зелені водорості. Температура тримається стабільно - +38-40 °C, що робить її ідеальною для релаксації. "Блакитна лагуна" стала місцем, де можна одночасно насолодитися сучасними СПА-процедурами та природним лікуванням.

Блакитна лагуна (фото: Вікіпедія)

Чина-Хот-Спрінгс, США

Чина-Хот-Спрінгс - невелике поселення, розташоване в боро Фербанкс-Норт-Стар, штат Аляска. Воно знаходиться приблизно за 100 кілометрів на північний схід від міста Фербанкс. У серпні 1905 року Роберт Свон виявив тут гаряче джерело.

Вода в ньому за своїми властивостями дуже нагадувала знамените Карловарське джерело. Гаряче джерело швидко привернуло увагу туристів, і незабаром у цьому місці побудували курорт. Курорт надав Чина-Хот-Спрінгс нового життя: щороку сюди приїжджають численні відвідувачі, щоб насолодитися купанням у гарячих водах.

Чина-Хот-Спрінгс (фото: Вікіпедія)