Райские оазисы посреди зимы: 5 самых популярных в мире термальных источников

Природные горячие источники стали первыми природными СПА-курортами, которые подарила нам сама Земля. Сегодня геотермальные курорты остаются популярными, даря не только оздоровление, но и уникальные впечатления.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти термальных источниках, которые зимой напоминают райские оазисы.
Южнее Будапешта находится уникальное озеро Хевиз - самое большое термальное озеро Европы. Его площадь достигает 47,5 тысяч квадратных метров, а вода полностью обновляется менее чем за сутки благодаря горячим подземным источникам.
Температура воды остается комфортной: зимой - около +27 °C, летом - +34 °C. Озеро окружено современным СПА-комплексом, из которого можно сразу окунуться в теплые воды.
Благодаря высокому содержанию калия, кальция и гидрокарбонатов вода обладает лечебными свойствами, хотя флора и фауна здесь почти отсутствуют. Гости также могут воспользоваться целебными грязями и насладиться живописными пейзажами.
Японские горячие источники - онсены - это больше, чем просто купальни: это часть культуры, укоренившейся в нации.
Благодаря вулканической активности в Японии существует более 2 тысяч горячих источников. Одним из самых известных курортов является городок Киносаки, где расположены 7 общественных бань и десятки традиционных отелей - реканов.
Гости могут наслаждаться купанием в горячих источниках как летом, так и зимой, любуясь природой и архитектурой. Вода в онсенах обогащена минералами, способствующими оздоровлению и релаксации. Атмосфера спокойствия и гармонии делает это место любимым среди туристов.
Недалеко от Сицилии расположен остров Вулькано, который является частью Липарских островов. Остров привлекает туристов своими черными пляжами, вулканическими кратерами и геотермальными озерами.
Термальные воды обогащены серой, которая помогает лечить заболевания кожи, дыхательных путей и суставов. Величественные пейзажи и близость к вулкану создают неповторимую атмосферу. Здесь можно отдохнуть от городской суеты и насладиться природными целебными процедурами.
Геотермальный курорт "Голубая лагуна", расположенный в часе езды от Рейкьявика, привлекает своей неземной красотой. Хотя лагуна создана человеком, она расположена среди естественной вулканической красоты.
Вода, нагретая геотермальной станцией, содержит кремний, кварц, минералы и сине-зеленые водоросли. Температура держится стабильно - +38-40 °C, что делает ее идеальной для релаксации. "Голубая лагуна" стала местом, где можно одновременно насладиться современными СПА-процедурами и природным лечением.
Чина-Хот-Спрингс - небольшое поселение, расположенное в боро Фербанкс-Норт-Стар, штат Аляска. Оно находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от города Фэрбанкс. В августе 1905 года Роберт Свон обнаружил здесь горячий источник.
Вода в нем по своим свойствам очень напоминала знаменитый Карловарский источник. Горячий источник быстро привлек внимание туристов, и вскоре в этом месте построили курорт. Курорт придал Чина-Хот-Спрингс новую жизнь: каждый год сюда приезжают многочисленные посетители, чтобы насладиться купанием в горячих водах.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Lifehacker, Solo Travelling, Википедия.