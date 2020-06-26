Сидеть с комфортом: как выглядят и работают платные камеры в Лукьяновском СИЗО

В платных камерах Лукьяновского СИЗО живут 7 человек (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В начале мая в Киевском (Лукьяновском) следственном изоляторе появились платные камеры. По всей Украине такую опцию открыли уже десять СИЗО. Этот проект начало министерство юстиции в рамках реформы пенитенциарной системы.

Глава Минюста Денис Малюська на днях сообщил, что задержанные уплатили уже 153 тысячи гривен за возможность "сидеть" с комфортом. Эти средства пойдут на ремонт обычных камер. В каких условиях "жители" Лукьяновского СИЗО ждут приговора – в фоторепортаже РБК-Украина.

Министерство юстиции хочет оригинальным образом решить проблему нехватки денег на ремонт следственных изоляторов. Вместо того, чтобы добиваться дотаций из госбюджета, ведомство запустило проект платных камер. Вырученные средства должны пойти на благоустройство других помещений.

Такая опция появилась уже в десяти СИЗО. Дешевле всего "сидеть" в улучшенных условиях в Черновцах: 346 грн в сутки, 1170 грн в неделю и 2508 грн за месяц. Самая дорогая аренда тюремной недвижимости, ожидаемо, в столице. День в платной камере Лукьяновского СИЗО обойдется в 2000 грн, соответственно неделя – 8000 грн, а месяц – 12000 грн. Цены указаны за койку.

Для сравнения прямо напротив Киевского следственного изолятора за такую же цену можно арендовать двухкомнатную квартиру с приличным ремонтом. Но особого выбора у арестантов нет, так что мы отправляемся посмотреть на условия, в которых они живут в ожидании свободы или "переезда" в тюрьму.

В бюро пропусков на входе в Лукьяновское СИЗО, кроме окошка с дежурной, которая выдает "талоны", вывешены объявления о платных камерах и том, как в них оформиться.

Первое, что чувствуешь, когда заходишь в темноту здания, где находятся бесплатные камеры, запах мусора. Камеры кажутся теснее из-за двухэтажных кроватей, которые вдобавок завешены одеждой и тряпками. Их обитатели согласились поговорить, но попросили не показывать лица. На условия содержания они не жалуются.

"Порой каши неплохие дают, картофель тушеный, рыбу жаренную. В плане еды, я давно тут сижу, то в принципе неплохо. Относительно того, как при Кучме я сидел... В общем есть с чем сравнивать", – говорит "завсегдатай" Лукьяновки.

Попадая в “платный” корпус, это понимаешь еще в коридоре, все недавно покрашено, нет плесени и облупившейся штукатурки. В камере еще не до конца выветрился запах ремонта, лежит ковер – его наш "гид" осторожно обходит по краю.

Снимать разрешили в камере, которая еще не заселена. Те, кто смог позволить себе улучшенные условия, поговорить отказались наотрез, даже анонимно. В столичном СИЗО "сидит" около двух с половиной тысяч человек. В двух платных камерах – всего семь.

Все заключенные принимают пищу в камере, но в платных рацион лучше. Те, кто сидит уже не первый раз, говорят что лет десять назад готовили значительно хуже. Но и сейчас предпочитают передачи из дома.

"Есть нормы питания, они одни для всех, допустим на один прием пищи крупа и овощи. Для обычных камер из овощей сделают рагу, а для платных – голубцы", – объясняют в администрации СИЗО.

В плане прогулок все одинаково. По нормам каждый заключенный имеет право на один час прогулок. Когда думаешь о дворике для прогулок, то представляешь себе большую территорию, как в американских фильмах, где все заключенные гуляют вместе.

Но в Киеве не так. Двор поделен на небольшие “комнаты” без крыши, в каждой гуляют только заключенные из одной камеры. Учитывая размер двориков скорее дышат свежим воздухом, чем гуляют.

Часть платных камер (те, которые сейчас заселены) оборудованы полноценным душем прямо в камере. В остальных душа нет, и их "постояльцы" будут, как и все, ходить в баню раз в неделю. В бесплатных камерах тоже есть "душ" – правда мыться приходится над сортиром. Сейчас из шланга течет “летняя” вода, правда, зимой, по словам заключенных, есть даже горячая.

На фоне разрухи в бесплатных камерах платные действительно выглядят намного лучше. В то же время омбудсмен Людмила Денисова уже назвала проект "дискриминацией по имущественному признаку".

На днях Минюст объявил тендер на реконструкцию Лукьяновского СИЗО за 19 млн грн. В платных камерах этого изолятора одновременно могут жить 13 человек. Чтобы за их счет покрыть ремонт всего учреждения понадобится около десяти лет, если они будут платить помесячно, и два года, если за каждый день.