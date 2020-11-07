Рай для воров: каких мест в Киеве лучше избегать, чтобы уберечь свои деньги

Правоохранители перечислили три локации в Киеве, где чаще всего обворовывают людей карманники. Остерегаться воришек больше всего нужно на железнодорожном вокзале столицы, но следует быть осмотрительным во всех многолюдных местах.

Так, по данным Министерства внутренних дел Украины, чаще всего злоумышленники похищают личные вещи людей на вокзале, в метрополитене и в центре Киева.

В то же время несколько меньше карманников на рынках и в общественном транспорте. В МВД говорят, что в основном на вокзале "орудуют" ромы, которых сложнее привлечь к ответственности.

Дело в том, что у таких лиц отсутствует регистрация, что усложняет процесс установления личности, а во время вынесения приговора суд отпускает их под личное обязательство. С начала года ромов доставлялись в отделения полиции более пяти тысяч раз.

"В основном ромы избегают регистрации. Они где-то есть, но идентифицировать сложно. Второй момент - выбор меры пресечения. Даже когда их задерживают, расследуют и дело доходит до суда - он выбирает личное обязательство. Почему? Например, там много матерей-одиночек, беременных, с большим количеством детей", - пояснил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24".

Однако за год в Киеве существенно уменьшилось количество карманных краж. Правоохранители меньше регистрировали таких дел и больше их раскрывали.

"Если мы возьмем за пример территорию Киева, то только в этом году здесь задержано 182 рома, которые часто задерживались, у них много поводов", - сказал Мартыненко.

Напомним, в Киеве 31-летний иностранец промышлял кражами в спортивных центрах. Он воровал из шкафчиков деньги, гаджеты и ценные вещи посетителей, пока они занимались в залах.

Также мы писали о воровке в Одессе, которая очистила за час три магазина с вещами. Она сумела украсть шапку, куртку, кроссовки, свитер. Стоимость "улова" оценивается примерно в 2,5 тысячи гривен.