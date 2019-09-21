Растут или падают: что происходит с ценами в Украине

По данным Госстата, с начала 2019 года цены выросли на 2,7%. При этом третий месяц в подряд в стране наблюдается снижение цен на товары и услуги. Но не все эксперты согласны с этим. По их словам, цены на самые востребованные товары весь год только росли. Об этом сообщает "Сегодня".

В Государственной службе статистики заявили, что в августе 2019 года цены снизились на 0,3% по сравнению с июлем. При этом за лето жизнь украинцев подешевела почти на 1,7%. Больше всего в августе снизились цены на овощи (-9%) и фрукты (-8,4%).

Но если сравнить сегодняшние цены с прошлогодними, то получается, что в августе 2019 года они только выросли. Так, овощи подорожали на 32%, а фрукты - на 8,7%. Кроме того, куриные яйца выросли в цене на 39,2%. Мясо подорожало на 1%, а табак и алкоголь - на 0,8%.

Из промтоваров больше всего подешевели за месяц обувь (-4,5%) и природный газ (-4,5%). Также на 1,7% снизились цены на топливо. При этом билеты на поезда за месяц подорожали на 0,7%.

Цены в Украине (фото: фото: zt-dpss.gov)

Что говорят эксперты

Эксперты, которые ведут параллельный подсчет цен, заявили, что их данные отличаются от тех, которые предоставили в Госстате. Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что в августе 2019 года по сравнению с июлем цены выросли на 0,4%.

При этом дешевле стали только 23% социальных продуктов. Больше всего, по сравнению с июлем, подешевели морковь (-31,3%) и лук (-27,5%). Свекла подешевела на 6,1%, капуста - на 4,3%, картофель - на 1,7%, рис и подсолнечное масло - на 0,3%.

В августе также больше всего подорожали яйца (8,2%), яблоки (4,1%) и сахар (1,5%). Куриная тушка подорожала на 1,3%, свинина - на 1,1%, гречка, пшенная крупа и куриное филе - на 0,7%.

По словам экспертов, рост цен связан с повышением официальных и теневых зарплат украинцев.