Зростають або падають: що відбувається з цінами в Україні

За даними Держстату, з початку 2019 року ціни зросли на 2,7%. При цьому третій місяць поспіль в країні спостерігається зниження цін на товари і послуги. Але не всі експерти згодні з цим. За їхніми словами, ціни на найбільш затребувані товари весь рік тільки росли. Про це повідомляє "Сьогодні".

У Державній службі статистики повідомили, що в серпні 2019 року ціни знизилися на 0,3% порівняно з липнем. При цьому за літо життя українців подешевшало майже на 1,7%. Найбільше в серпні знизилися ціни на овочі (-9%) і фрукти (-8,4%).

Але якщо порівняти сьогоднішні ціни з минулорічними, то виходить, що в серпні 2019 року вони тільки зросли. Так, овочі подорожчали на 32%, а фрукти - на 8,7%. Крім того, курячі яйця зросли в ціні на 39,2%. М'ясо подорожчало на 1%, а тютюн і алкоголь - на 0,8%.

З промтоварів найбільше подешевшали за місяць взуття (-4,5%) і природний газ (-4,5%). Також на 1,7% знизилися ціни на паливо. При цьому квитки на потяги за місяць подорожчали на 0,7%.

Ціни в Україні (фото: zt-dpss.gov)

Що кажуть експерти

Експерти, які ведуть паралельний підрахунок цін, заявили, що їх дані відрізняються від тих, які надали у Держстаті. Директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко заявив, що в серпні 2019 року порівняно з липнем ціни зросли на 0,4%.

При цьому дешевше стали лише 23% соціальних продуктів. Найбільше, порівняно з липнем, подешевшали морква (-31,3%) і цибуля (-27,5%). Буряк подешевшав на 6,1%, капуста - на 4,3%, картопля - на 1,7%, рис і соняшникова олія - на 0,3%.

У серпні також найбільше подорожчали яйця (8,2%), яблука (4,1%) і цукор (1,5%). Куряча тушка подорожчала на 1,3%, свинина - на 1,1%, гречка, пшоняна крупа і куряче філе - на 0,7%.

За словами експертів, зростання цін пов'язане з підвищенням офіційних і тіньових зарплат українців.