Растеряны даже силовики: видео протестов в Беларуси, которое говорит само за себя

Протесты в Беларуси после выборов президента (коллаж: РБК-Украина)

Появились видео с Беларуси, которые показывают изнанку происходящих в стране событий

Появилось видео протестов и жестких столкновений в Беларуси после президентских выборов, 9 августа, которое говорит само за себя.

На кадрах омоновцы рядом с автозаком приволакивают парня с голым торсом без сознания и бросают его. Когда один из силовиков присел рядом с мужчиной, толпа кричит, чтобы тот его отпустил. В ответ омоновец выкрикивает: "Я его отпустил", показывая, что к парню не прикасается и кричит людям, чтобы они помогли парню - вызвав скорую. Видео разместил Telegram-канал BAZA.

"Отпусти его, что ты делаешь?!" - выкрикивают люди.

"Я его отпустил. Вы скорую вызывайте, деб*лы" - ответил силовик.

Омоновец просит протестующих вызвать скорую избитому парню (видео: BAZA)

Отметим, что протесты самыми жесткими были в центре Минска. Самые жесткие столкновения произошли у стелы "Город-герой". Омоновцы исполняли приказ оттесняя людей стеной со щитами, светошумовыми гранатами, слезоточивым газом, стреляли резиновыми пулями. В толпу въехал автозак, под колесами которого погиб парень.

В то же время в ряде региональных городов, по данным местных Telegram-каналов, омоновцы опускали щиты, отступали и даже братались с протестующими. Подобное произошло в городе Жодино, Лиде, Барановичах.

ОМОН опустил щиты в городе Кобрин. Люди сканировали "молодцы" и обнимались с силовиками.

Протесты в городе Кобрин, силовики опустили щиты (видео: NEXTA Live)

По данным Telegram-канала NEXTA Live, в военный госпиталь в Минске вчера после 22:00 привезли 17 человек гражданских. Суммарно там находится 55 человек с пулевыми (резиновые пули) ранениями. По непроверенной информации, вчера погибло три демонстранта. Один погиб от наезда автозака, второго до смерти избили сотрудники ОМОНа, а третий скончался от ожогов после взрыва гранаты.

Утром 10 августа ЦИК обнародовал результаты президентских выборов. Александр Лукашенко набрал 80,23%, а Светлана Тихановская - 9,9%.

Ранее мы писали, что появились фото из Беларуси, которые заставляют плакать и гордиться за людей.