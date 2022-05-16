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Эти растения в доме притягивают счастье и любовь: поставьте их в своей квартире

Фото: Эти растения привлекут счастье и любовь (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Комнатные растения имеют свою положительную или отрицательную энергетику. Они могут защищать квартиру и ее обитателей от невзгод, укреплять отношения и здоровье.

Какие пять растений в доме привлекут счастье и любовь - читайте в материале ниже.

Цветы, как и деревья, могут быть источником положительной энергетики и благотворно влиять на жизнь человека.

Алоэ

Энергетика алоэ способна защитить от негативного воздействия и помогает в любовной сфере. А еще это растение очень эффективно для гармонии в отношениях. Алоэ спасает от срывов и депрессий, оберегает от глупых поступков и решений.

Спатифиллум

Это растение называют настоящим талисманом любви. Оно укрепляет семейные и романтические отношения. Такой цветок стоит поставить дома одиноким людям – оно поможет привлечь встречу с нужным человеком.

Мирт

Поставьте такое растение в своем доме - это поможет защитить дом от ссор и конфликтов. Этот цветок помогает сгладить острые углы и наладить взаимопонимание в семье. В Древнем Риме веточку мирта вплетали в волосы невесты, чтобы привлечь долгую и счастливую семейную жизнь.

Кактус

Кактус очень важный цветок для дома, так как он способен не только прогнать негативную энергию, но и привлекает сильные качества ко всем живущим в квартире. Еще кактус защищает от порчи и сглаза.

Сенполия

Этот цветок нужно поставить в доме, где живут семейный люди и влюбленные пары. Он помогает найти взаимопонимание, укрепить отношения и помочь решить проблемы в браке. Его называет ангелом-хранителем для всех влюбленных.

Напомним, ранее мы писали о том, флорист назвала идеальное растение для квартиры, с которым справится даже новичок.

А также рассказывали о том, какие комнатные растения могут вызвать головную боль.

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