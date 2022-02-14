Флорист назвала идеальное растение для квартиры, с которым справится даже новичок

Флорист рассказала, какое растение идеально подойдет для городской квартиры. Ведь оно неприхотливо в уходе, недорого в покупке. По сути саженец можно попросить у друзей, знакомых, и наслаждаться зеленым другом на подоконнике годами.

По словам флориста, большинство людей не являются экспертами-растениеводами, но хотят украсить свой дом комнатными цветами. И требования к вазонам в основном такие: неприхотливость, декоративный внешний вид, полезные свойства.

Хлорофитум - подходит идеально требованиям

По словам эксперта, любой человек справится с уходом за этим зеленым кустиком.

"Самое простое растение, которое очень хорошо с любыми людьми уживается, - это хлорофитум. Он самый нейтральный, неядовитый и неприхотлив в уходе. С ним может справиться любой человек, даже тот, кто не имеет ботанического образования или познаний в этой области", - говорит специалист.

Коллаж РБК-Украина: Хлорофитум - лучший зеленый друг городского жителя

В чем преимущества хлорофитума

Растение выигрывает на фоне таких же неприхотливых комнатных растений, как фикусы или кактусы тем, что выделяет большое количество кислорода.

Кроме того, он имеет много подвидов, что идет на пользу оформлению дома.

"Если у вас небольшая комната, то, скажем, двух-трех хлорофитумов на подоконнике будет достаточно. Они бывают разных сортов и разных форм, это не будет выглядеть скучно и монотонно", - добавила флорист.

Хлорофитум легко размножается черенками, отлично переносит условия обычной квартиры - влажность и температуру. Любит яркий рассеянный свет и хороший полив.