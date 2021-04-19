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Растаял самый большой айсберг в мире: был звездой соцсетей

Автор: Роман Мирончук

Айсберг, который известен как A68, какое-то время был самым большим в мире. Теперь его больше практически не существует. Он растаял из-за теплой воды и температуры в Атлантике.

Об этом сообщает ВВС.

Этот легендарный айсберг откололся от Антарктиды в 2017 году. Он занимал площадь почти 6 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с размером маленькой страны.

Айсберг A68 (фото: bbc.com)

Теперь спутники показывают, что он практически исчез. A68 разбит на бесчисленные мелкие фрагменты, которые, по словам Национального ледового центра США, больше не стоит отслеживать.

A68 отделился от ледникового шельфа Ларсон С на оконечности Антарктического полуострова. При этом в течение года он почти не двигался. Но потом он начал дрейфовать на север благодаря сильным течениям и ветрам.

Ледниковый шельф Ларсон С (фото: bbc.com)

Рожденный в эпоху спутников

A68, вероятно, запомнится как первый айсберг, который стал звездой социальных сетей.

Люди во всем мире распространяли его спутниковые снимки, особенно когда он приближался к Южной Джорджии. Если бы он сел на мель, то мог бы помешать поискам пищи многих пингвинов на острове.

Движение айсберга A68 (фото: bbc.com)

Большинство ученых рассматривают A68 как продукт вполне естественного процесса. Ледниковые шельфы поддерживают равновесие, и отделение айсбергов - это один из способов сбалансировать накопление массы от снегопадов и поступления льда из ледников на суше.

Поэтому в этом смысле A68 нельзя рассматривать как свидетельство климатических изменений, вызванных человеком.

Айсберг A68 растаял в Атлантике (видео: YouTube)

Напомним, под Одессой пронесся мощный смерч. Стихию сняли на видео очевидцы.

Мы также писали о том, что в Киеве наконец-то распустились магнолии.

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