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В Киеве наконец-то распустились магнолии: где можно увидеть красоту

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 11:52
В Киеве наконец-то распустились магнолии: где можно увидеть красоту Фото: в Киеве зацвели магнолии (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве в одном из ботанических садов расцвели магнолии. Это случилось в ботсаду имени Фомина по адресу Симона Петлюры, 1.

Об этом пишет "Информатор".

Традиционно жители Киева не пропускают цветение этих великолепных деревьев и собираются в ботсаду, чтобы насладиться красотой, а также запечатлеть это на фото.

Отметим, что в ботаническом саду Фомина находится самая большая коллекция магнолиевых деревьев в городе. Тут высажено 65 видов из 240 существующих в природе.

На данный момент на локации цветет всего два дерева, но очередь других - не за горами.

Вход в ботанический сад - бесплатный.

В Киеве наконец-то распустились магнолии: где можно увидеть красотуВ Киеве наконец-то распустились магнолии: где можно увидеть красотуВ Киеве наконец-то распустились магнолии: где можно увидеть красотуВ Киеве наконец-то распустились магнолии: где можно увидеть красоту

В Киеве зацвели магнолии (фото: kiev.informator.ua)

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