В Киеве наконец-то распустились магнолии: где можно увидеть красоту
В Киеве в одном из ботанических садов расцвели магнолии. Это случилось в ботсаду имени Фомина по адресу Симона Петлюры, 1.
Об этом пишет "Информатор".
Традиционно жители Киева не пропускают цветение этих великолепных деревьев и собираются в ботсаду, чтобы насладиться красотой, а также запечатлеть это на фото.
Отметим, что в ботаническом саду Фомина находится самая большая коллекция магнолиевых деревьев в городе. Тут высажено 65 видов из 240 существующих в природе.
На данный момент на локации цветет всего два дерева, но очередь других - не за горами.
Вход в ботанический сад - бесплатный.
В Киеве зацвели магнолии (фото: kiev.informator.ua)
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