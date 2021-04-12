В Киеве наконец-то распустились магнолии: где можно увидеть красоту

В Киеве в одном из ботанических садов расцвели магнолии. Это случилось в ботсаду имени Фомина по адресу Симона Петлюры, 1.

Традиционно жители Киева не пропускают цветение этих великолепных деревьев и собираются в ботсаду, чтобы насладиться красотой, а также запечатлеть это на фото.

Отметим, что в ботаническом саду Фомина находится самая большая коллекция магнолиевых деревьев в городе. Тут высажено 65 видов из 240 существующих в природе.

На данный момент на локации цветет всего два дерева, но очередь других - не за горами.

Вход в ботанический сад - бесплатный.

В Киеве зацвели магнолии (фото: kiev.informator.ua)