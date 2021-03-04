Розмитнення "євроблях" за новими правилами: у законопроєкті виявлені нові проблеми

Розмитнення "євроблях" в Україні відбуватиметься за новими правилами. Депутати Верховної Ради прийняли за основу новий законопроєкт про розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. Проте в законопроєкті №4643-д знову знайдені проблеми – тепер вже для українців, які захочуть придбати уживаний автомобіль.

"Проблему самих "євробляхерів" цей закон може вирішити, однак, з іншого боку, зовсім не вирішується проблема акцизного податку на авто, скасування якого зробила б старі автомобілі дешевше і доступніше для українців", - відзначає експерт.

Він додав, що ухвалення депутатами цього законопроєкту в першому читанні – це своєрідний "хабар" власникам автомобілів з європейською реєстрацією, які вже давно вимагають від влади розв'язати питання з доступним розмитненням і скасування акцизного податку на такі машини.

"Я сподіваюся, що до другого читання цей законопроєкт не дійде або буде істотно змінений. Це не повинно бути рішення тільки для "євробляхерів", треба розв'язувати проблему з акцизом. Тому очевидно мета тих, хто запропонував цей проєкт, - це нейтралізувати "євробляхерів", дати їм, так би мовити, хабар, щоб з їх боку не було тиску щодо скасування акцизу", - висловився Дубровський.

Він вказав на ще один важливий нюанс в законі - згідно з документом, вартість розмитнення не буде залежати від ціни авто, і таким чином, перевагу отримають ті, хто завіз в Україну автомобілі преміумкласу під виглядом б/у авто на єврономерах.