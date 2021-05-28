Растаможка "евроблях" по новому закону: юристы обнаружили еще одну проблему

Владельцы "евроблях" меняются регулярно

Большинство автомобилей с иностранной регистрацией были перепроданы несколько раз. И эти сделки оформлялись как в Украине, так и за ее пределами. В основном машины передавали новому владельцу по расписке, доверенности или техпаспорту. Есть машины, которые находятся в Украине от 2 до 5 лет, но при этом количество хозяев у них поменялось неоднократно.

Бывает так, что конечный владелец автомобиля, который готов оформить растаможку автомобиля, не знает настоящих владельцев транспортного средства и у него нет информации о лицах, которые ввезли машину в Украину.

Оштрафовать могут только того, кто ввез авто

По закону к ответственности за нарушение таможенных правил по ст. 470 и ст. 481 Таможенного кодекса могут к штрафам привлечь лично того, кто осуществил ввоз транспортного средства на территорию Украины, а не того, кто им владеет на данный момент. Речь идет о штрафе в размере до 170 тысяч гривен или конфискации автомобиля. Какое именно наказание нужно применить – решает суд.

На автомобили уже были выписаны протоколы о нарушении и суды по ним приняли решения – штраф или конфискация. Однако не все реальные владельцы машин знают о вынесенных решениях, да и не всех они интересуют, так как средства за продажу авто или за услугу ввоза они уже получили.

Владельцы "евроблях" сильно рискуют

Нынешние владельцы таких машин о штрафах и судах понятия не имеют, так как закон не обязан их информировать. Но после вступления закона о льготной растаможке все эти проблемы могут всплыть, так как при оформлении документов начнутся проблемы с конфискацией.

По факту, как объясняют юристы, растаможить транспортное средство будет невозможно, так как оно уже принадлежит государству. Машину могут конфисковать на таможне, куда нынешний владелец приедет для переоформления документов.

Если есть постановление суда о конфискации, то его могут забрать и позже – это сделает исполнительная служба. Самое неприятное в этой ситуации – нынешний владелец машины не сможет даже обжаловать решение суда, это может сделать только тот человек, который лично ввез автомобиль в Украину.

Будьте осторожны при покупке автомобиля

Владельцы "евроблях" от безысходности могут попытаться продать такую машину. Таким образом они переведут проблемы с автомобилем на нового владельца, у которого была цель купить транспортное средство подешевле.

Такие машины начнут появляться на авторынках и на сайтах продажи авто. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию – внимательно изучите все документы и постарайтесь проверить, нет ли решений суда о штрафах и конфискации.